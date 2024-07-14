Manisa Sarıgöl\'de Erkenci Üzüm Hasadı Başladı

Ekonomi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde erkenci üzüm cinsleri superior seedless ve Trakya cinslerinde hasat başladı.

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün yetiştirildiği Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bazı çiftçiler erkenci cinslerde de üzüm yetiştiriciliği yapıyor. Erkenci superior seedless ve Trakya cinslerinde hasada başlayan Sarıgöllü çiftçiler, üzümlerini yurtdışı pazarlara göndermek için özenli bir çalışma yürütüyor. Kilogramını 35-40 TL'den aldıklarını belirten üzüm eksperi İbrahim Camkiran "Superiol üzümü gün aşırı olarak kesim yapıyorum. Sadece Sakarya iline gönderiyorum. Yağmurlu havalarda aksamalar oluyor. Superiol üzümü sadece yaş olarak tüketiliyor. Lezzetli bir tür. Tat oranı da yüksek bir üzüm dür.superiol ve Trakya ilkeren bitiminde sultaniye üzümü alimlarina başlayacağız" dedi.

İhracatın 11 Temmuz'da başlamasıyla birlikte hasatta hız kazanıldığını belirten Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Üzüm sezonu üreticimize hayırlı olsun. Superiol üzüm 35-40 liradan satılıyor. Önemli olan sultaniye ilçemizde 120 bin dekarlik alanda sultaniye bağ var. Bunların yüzde 80'ı örtü altında koruma alındı. Aralık sonuna kadar kesim oluyor. Yine uyarmaktayız. Yaş üzüm satarken güvenli firmalara verin. Peşin satın mağdur olmayın" ifadelerini kullandı. - MANİSA