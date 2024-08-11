Manisa Sarıgöl'de Üzüm Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa Sarıgöl'de Üzüm Hasadı Başladı

Manisa Sarıgöl\'de Üzüm Hasadı Başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü sofralık Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarında çiftçilerin yoğun mesaisi sürüyor. Üzümler iç piyasa ile birlikte dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.

11.08.2024 13:27
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü sofralık Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarında çiftçilerin yoğun mesaisi sürüyor. Özellikle ilçede Aralık ayına hasat edilen üzümler, iç piyasa ile birlikte dünyanın bir çok ülkesine ihraç ediliyor.

Sarıgöl Ovası'nda başlayan üzüm hasadı hem üreticiye hem de tarım işçilerine ekmek kapısı oluyor. Sabahın erken saatlerinde bağlara giren tarım işçileri öğle saatlerine kadar üzüm kesimi ve kurutmalık için serim gerçekleştiriyor. Sarıgöl 'den her yıl Sakarya'ya yaş üzüm gönderen İbrahim Çamkıran, "Sultaniye üzümlerinin açık olan bağlarından üzüm kesimlerine başladık. Önce erkence üzüm olan Superiol kesimi yaptık. Şimdi Sultaniye üzümü yaş olarak Sakarya iline göndermekteyim. Şu an üzümü bağında kilosu 28-30 liradan almaktayız" dedi.

İlçede zayıf olan ve açıkta olan üzüm bağlarından Sultaniye üzüm kesimlerinin başladığı fiyatlarında yaş olarak kilosunu 25-30 lira arasında değişmekte olduğunu ifade eden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, üzüm üreticilerinin acele etmemeleri konusunda uyarılarda bulunarak,"Paniğe kapılmayın, acele etmeyin. Kaliteli üzüm her zaman değerinde satılır. Bu yıl üzüm rekoltesi düşük o nedenle panik yapmaya da gerek yok. Üzümlerimiz örtü altında bekliyor. Yıl sonuna kadar da hasat yapabiliyoruz" dedi.

Sarıgöl Ovası'nda Temmuz ayında erkence üzüm ile başlayan üzüm hasadının Aralık ayının sonun kadar sultaniye türü ile devam ettiğini anlatan

Ülgen, maliyetlerin desteklenmesi için hükümetten destek beklediklerini söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manisa Sarıgöl'de Üzüm Hasadı Başladı - Son Dakika

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