Manisa Ticaret Borsası Yönetimi Belediye Başkanlarını Ziyaret Etti

Ekonomi

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap ve yönetimi, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı makamında ziyaret ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ve yönetimi, yeni seçilen Yunusemre ve Şehzadeler belediye başkanlarına 'Hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdi. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ı makamında ziyaret eden Özkasap, Yunusemre'de yapılan faaliyetler ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette, ilçenin ihtiyaçları hakkında da genel bir değerlendirme yapıldı.

Başkan Semih Balaban, yapılan ziyaretten memnuniyeti dile getirerek, "Yunusemre'nin daha yaşanabilir bir ilçe olması için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz" dedi.

Başkan Sadık Özkasap ve yönetimi, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı da makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Ziyarette konuşan Başkan Özkasap, "Manisa'nın seçilmiş ilk kadın belediye başkanı olmanızdan dolayı sizi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Şehzadeler, Manisa'nın kalbi o yüzden bizim için çok önemli. Sizin de bu anlamda önemli işlere imza atacağınıza inanıyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Gülşah Durbay ise yeni dönemde hizmet, yatırım ve projeleriyle bu güzel şehre en iyi hizmeti adil, eşit ve hakkaniyetle getireceklerini dile getirirdi. - MANİSA