Manisa TSO Başkanı Mehmet Yılmaz, GTİ Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımı ile gerçekleşen, TOBB ve 137 oda ve borsanın ortak olduğu Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş.'nin (GTİ) Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Genel Kurul'da yapılan seçim sonucunda Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, GTİ Yönetim Kurulu Üyeliğine bir kez daha seçilerek Manisa iş dünyasının Ankara'daki sesi olmaya devam etti.
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi Asıl Üyeliği görevini yürütürken, yapılan genel kurul sonucunda Gümrük ve Turizm İşletmeleri'nin (GTİ) yönetim kurulu üyeliğine yeniden seçilerek güven tazeledi.
"İş dünyamızın sesini gür bir şekilde duyurmaya devam edeceğiz"
Genel Kurul sonrası açıklamalarda bulunan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve GTİ Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yılmaz, "Genel Kurul Üyelerimizin teveccühü sonrası GTİ Yönetim Kurulu üyeliğine tekrardan seçilmiş bulunmaktaydım. Manisa'mızı ve iş dünyamızı bu platformda bir kez daha temsil etmekten dolayı büyük memnuniyet yaşıyorum. TOBB ile 137 Oda ve Borsamızın ortak olduğu, Yap-İşlet-Devret modeli çerçevesinde kara sınır kapılarını modernize eden Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret AŞ (GTİ) olarak yaptığımız yatırımlar ile ülkemizin ihracatına katkıda bulunuyoruz. Bu ailenin bir parçası olmaktan dolayı büyük mutluluk yaşıyorum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonraki dönemde de üyelerimizden aldığımız güç ile Manisa iş dünyasının sesini bu platformlarda daha da gür bir şekilde duyurmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile her zaman yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve yeniden GTİ Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen M. Arif Parmaksız başkanımıza ve GTİ Yönetim Kurulu Üyeliğime birlikte görev yaptığım kıymetli Oda ve Borsa Başkanlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, genel kurulun camiamıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi. - MANİSA
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Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Ramazan ayında merdiven altından ucuza alınan gıdaların genellikle çöpe gittiğini belirterek, bu durumun daha çok israfa sebep olduğunu ve esnaflara destek sağlanması gerektiğini söyledi. Dere, ayrıca Türkiye'de her gün 6 milyon ekmek ve yılda 26 milyon ton civarında meyve, sebze ve gıdanın israf edildiğini vurgulayarak, israftan kaçınılması ve ihtiyaç sahiplerine destek olunması gerektiğini ifade etti.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentsel dönüşüme yönelik yaptıkları imar planının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandığını açıkladı. Samsun'daki tüm kentsel dönüşümün uygulaması gereken adalar ve mahalleler tespit edilmiş durumda.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 410 bin liraya çıktı. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 218 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 415 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,3 artışla 2 milyon 410 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 355 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 918 milyon 770 bin 901,10 lira, işlem miktarı ise 1.666,70 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 472 milyon 187 bin 792,37 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, VakıfBank, Ahlatcı Metal Rafineri, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuraş Kıymetli Madenler ile Altınbaş Kıymetli Madenler olarak sıralandı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Konya'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde, 31 Mart yerel seçimleri öncesi vatandaşlardan Cumhur İttifakı adayları için destek istedi. Kalaycı, MHP Konya İl Başkanlığı binasının açılışına katıldı, Konyaspor - Adana Demirspor maçında taraftarlarla buluştu ve Ülkü Ocakları Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Ayrıca AK Parti ilçe seçim koordinasyon merkezlerini ziyaret eden Kalaycı, Konya Tarım Fuarı'na katılarak sektör temsilcileri ve çiftçilerle görüştü. Kalaycı, Konya'nın tarım, otomotiv ve gıda sektörlerindeki fuar girişimlerini desteklediklerini belirtti.
Türkiye Liman İşletmecileri Derneği'nin (TÜRKLİM) 27. Genel Kurul Toplantısı'nda Hamdi Erçelik, başkanlık görevine seçildi. Dernek, liman işletmecilerinin sorunlarına çözüm bulmak ve dayanışmayı sağlamak amacıyla hizmet vermektedir. Genel Kurul'a Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı, Kıyı Yapıları Genel Müdürü, Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı ve sektörün önemli isimleri katıldı. Ayrıca, denizcilik sektöründe çalışan 22 kadın liman işçisi de buluşmaya katıldı. Aydın Erdemir'in 2,5 yıllık başkanlık görevini devretmesiyle Hamdi Erçelik, TÜRKLİM'in yeni başkanı oldu.
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e pamuk ticaretindeki sorunları anlattı. Çondur, mahlıç pamuktaki KDV kesintisinin kaldırılmasını talep etti. Ayrıca, ihracat bedellerinin yurda getirilmesi süresinin uzatılması ve döviz dönüşüm desteğinin gerçek kişi firmaları da kapsaması gerektiğini belirtti.
Edirne'deki iş insanları, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Osmanlı Devleti'nden günümüze kadar sürdürülen Ahilik geleneklerinden birisi olan 'Zimem Defteri' uygulamasını hatırlatmak için harekete geçti. Hayırseverler, mahalleleri dolaşarak küçük esnafla görüşüp veresiye defterinde hesabı bulunan vatandaşların borcunu ödedi. Edirne Şube Başkanı Oğuz Kurum, yönetim kurulu üyeleri, dar gelirli ailelerin yaşadığı mahallelerde bakkalları ve fırınları dolaşarak veresiye defterlerindeki borçları kapatmak için esnafı gezdi. Hayırseverler, dar gelirli ailelerin borçlarını kapatan ve veresiye defterlerini alarak iş yerinden ayrılan hayırseverlere teşekkür etti. Ahilik geleneğinin yaşatılması ve bu mirasın takipçisi olma yolunda herkesin elini taşın altına koyması gerektiği vurgulandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yalova Makine OSB'de toplam 6 milyar 847 milyon lira yatırım bedelindeki toplu temel atma ve açılış törenine katıldı. Yalova'nın sanayiciler için cazibe merkezi haline geldiğini belirten Bakan Kacır, makine sektörünün ihracatını 12 kat artırarak 25 milyar dolara çıkardığını söyledi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Karacasu Pazarı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla ve pazar esnafıyla buluştu. Çerçioğlu'na pazar ziyaretinde CHP Karacasu Belediye başkan adayı Mustafa Büyükyapıcı da eşlik etti. Çerçioğlu, pazar esnafından alışveriş yaparken, Aydın'ın diğer ilçelerine olduğu gibi Karacasu'ya da yatırımların artarak devam edeceğini belirtti.
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