Manisa TSO Başkanı Mehmet Yılmaz, GTİ Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi

Ekonomi

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımı ile gerçekleşen, TOBB ve 137 oda ve borsanın ortak olduğu Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş.'nin (GTİ) Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Genel Kurul'da yapılan seçim sonucunda Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, GTİ Yönetim Kurulu Üyeliğine bir kez daha seçilerek Manisa iş dünyasının Ankara'daki sesi olmaya devam etti.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi Asıl Üyeliği görevini yürütürken, yapılan genel kurul sonucunda Gümrük ve Turizm İşletmeleri'nin (GTİ) yönetim kurulu üyeliğine yeniden seçilerek güven tazeledi.

"İş dünyamızın sesini gür bir şekilde duyurmaya devam edeceğiz"

Genel Kurul sonrası açıklamalarda bulunan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve GTİ Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yılmaz, "Genel Kurul Üyelerimizin teveccühü sonrası GTİ Yönetim Kurulu üyeliğine tekrardan seçilmiş bulunmaktaydım. Manisa'mızı ve iş dünyamızı bu platformda bir kez daha temsil etmekten dolayı büyük memnuniyet yaşıyorum. TOBB ile 137 Oda ve Borsamızın ortak olduğu, Yap-İşlet-Devret modeli çerçevesinde kara sınır kapılarını modernize eden Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret AŞ (GTİ) olarak yaptığımız yatırımlar ile ülkemizin ihracatına katkıda bulunuyoruz. Bu ailenin bir parçası olmaktan dolayı büyük mutluluk yaşıyorum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonraki dönemde de üyelerimizden aldığımız güç ile Manisa iş dünyasının sesini bu platformlarda daha da gür bir şekilde duyurmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile her zaman yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve yeniden GTİ Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen M. Arif Parmaksız başkanımıza ve GTİ Yönetim Kurulu Üyeliğime birlikte görev yaptığım kıymetli Oda ve Borsa Başkanlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, genel kurulun camiamıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi. - MANİSA