Üye Girişi
Manisa TSO Başkanı Yılmaz iş dünyasına 'Fiyatları makul seviyeye çekilmeli' çağrısı - Son Dakika

Manisa TSO Başkanı Yılmaz iş dünyasına 'Fiyatları makul seviyeye çekilmeli' çağrısı

22.12.2021 14:50
Manisa TSO Başkanı Yılmaz iş dünyasına 'Fiyatları makul seviyeye çekilmeli' çağrısı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, üyelerine ve iş dünyasına seslenerek, döviz kuruna bağlı artış nedeniyle yükselen fiyatların makul seviyeye çekilmesi gerektiği ifade etti.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, üyelerine ve iş dünyasına seslenerek, döviz kuruna bağlı artış nedeniyle yükselen fiyatların makul seviyeye çekilmesi gerektiği ifade etti.

Döviz fiyatlarında ortaya çıkan hızlı düzeltmeye bağlı olarak, fiyatların da çok hızlı ve etkin bir şekilde düzenlenmesi gerektiğine dikkat çeken Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Döviz kurları yukarı doğru, öngörülerin üzerinde hızlı bir şekilde çıktığı zaman hem döviz kurlarının hızlı bir şekilde yükselmesine, hem de oluşabilecek ve öngörülmeyen yükselmelerle ilgili risk puanları da eklenerek, fiyatların bazı kalemlerde döviz artış oranlarının da üzerinde arttığını gözlemledik. Geçtiğimiz yeni ekonomik model ile döviz kurlarında yaşanan gerileme ile bu ürünlerde yaşanan fiyat artışlarının geriye çekilmesi gerekir. İş dünyasının fiyatlarını hızlı bir şekilde güncelleyeceğini öngörüyoruz. Fiyatların makul seviyeye çekilmesi gerek. Artık önümüzde yeni bir ekonomik model var. Bu yeni ekonomik model çerçevesinde istikrarlı bir şekilde yolumuza devam etmeliyiz. Şunu da açıkça belirtmek isterim ki fiyat zincirindeki güncelleme en üst noktadan başlamalıdır. Ürünün raflarda yer almasına kadar yaşanan süreç titizlikle incelenmelidir. Döviz kuruna bağlı yaşanan artışı önlemek hepimizin görevi. Bunu da yaparken iş dünyasını zora sokmadan ve zarara uğratmadan yapmak lazım. Her ürün hem satıcısı hem alıcısını mutlu edecek şekilde raflarda yerini almalıdır." dedi.

"Bu ülke hepimizin." diyen Başkan Yılmaz açıklamasını şöyle tamamladı: "El birliği ile bu dönemden hep birlikte çıkacağız. Ben bu sağduyuyu Manisa iş dünyası olarak göstereceğimizden eminim. Dediğim gibi hep birlikte el ele verip orta noktada buluşup hem vatandaşın cebini yakmamalıyız hem de iş dünyasının fiyat dengesini bozmamalıyız. Bu duygu ve düşünceler ile ben buradan temsil ettiğim Manisa iş dünyasına açık çağrıda bulunuyorum; fiyatlar makul seviyeye çekilmeli ve hem üreticiyi hem de tüketiciyi memnun edilecek şekilde yolumuza devam etmeliyiz." - MANİSA

Manisa TSO Başkanı Yılmaz iş dünyasına 'Fiyatları makul seviyeye çekilmeli' çağrısı

Mehmet Yılmaz, Ticaret, Manisa, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manisa TSO Başkanı Yılmaz iş dünyasına 'Fiyatları makul seviyeye çekilmeli' çağrısı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500
AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin 2021 performansını merak edenlere! İşte o rakamlar AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin 2021 performansını merak edenlere! İşte o rakamlar         
14:45
ABD'de büyük vurgun: En az 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı ABD'de büyük vurgun: En az 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı         
13:54
BDDK'dan cep telefonlarında yenilenmiş ürüne teşvik: Taksit süresi uzatılıyor BDDK'dan cep telefonlarında yenilenmiş ürüne teşvik: Taksit süresi uzatılıyor         
13:06
Boyamaya gittiği evdeki 11 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapık, tutuklandı Boyamaya gittiği evdeki 11 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapık, tutuklandı         
12:33
"En güzel golü ben yedim" demişti ama yine de Avrupa'nın en iyi kalecisi seçildi! "En güzel golü ben yedim" demişti ama yine de Avrupa'nın en iyi kalecisi seçildi!         
11:22
Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi         
10:30
Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz         
10:29
Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
09:27
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
Cebrail'in golüne Uğurcan Çakır'dan şaşırtan yorum: Çok güzel yedim Cebrail'in golüne Uğurcan Çakır'dan şaşırtan yorum: Çok güzel yedim         
23:20
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı         
17:37
Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik         
17:34
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu         
17:09

Son Dakika Haberleri
14:45 AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin 2021 performansını merak edenlere! İşte o rakamlar
14:35 Hırsızın çuval önlemi hiç bir işe yaramadı! Çalıntı kartla ATM'den para çeken şüpheli kıskıvrak yakalandı
14:32 Galatasaray resmi hesabının paylaşımı taraftarı çıldırttı: Hiç utanma kalmadı mı!
14:30 Son Dakika: TURKOVAC aşısı 1 hafta 10 gün içinde kullanıma sunulacak! İlk adres devlet hastaneleri
14:14 İmamoğlu: Ekonomimiz iyi olsun ellerim çatlayana kadar iktidarı alkışlamazsam namerdim
14:14 Güzel voleybolcu Zehra Güneş hakkında şaşırtan aşk iddiası! Fenerbahçeli isimle fotoğrafı çıktı
14:12 Koronanın geleceğini 5 yıl önceden söyleyen Bill Gates'ten Omicron uyarısı: Hepimizi eve kilitleyecek
14:05 Üç Suriyeli göçmen yakılarak öldürüldü iddiası: İHD ve ÖHD'den açıklama geldi
13:56 Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı
13:54 Binlerce kadın yakılmıştı! İskoçya "cadı avı" kurbanlarından özür dilemeye hazırlanıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 14:58:50. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa TSO Başkanı Yılmaz iş dünyasına 'Fiyatları makul seviyeye çekilmeli' çağrısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement