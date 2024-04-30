Manisa Valisi Enver Ünlü Başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa Valisi Enver Ünlü Başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Manisa Valisi Enver Ünlü Başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Manisa Valisi Enver Ünlü başkanlığında yapılan İl Koordinasyon Kurulu Değerlendirme Toplantısı'nda, hayata geçmesi planlanan ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi verildi.

30.04.2024 18:03  Güncelleme: 18:06
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Manisa Valisi Enver Ünlü başkanlığında 2024 yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Vali Ünlü hayata geçmesi planlanan ve devam eden yatırımlar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

İl Koordinasyon Kurulunun 2024 yılı 2. Dönem Değerlendirme Toplantısı, Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlendi. Manisa Valisi Enver Ünlü başkanlığında yapılan toplantıya Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, kaymakamlar, ilçelerin belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda 2024 yılı yatırım programı, 1. Dönem uygulama sonuçları ve koordinasyon çalışmalarının tespiti ele alındı. Toplantıda konuşan Manisa Valisi Enver Ünlü, 31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerde vatandaşların desteğiyle göreve gelen Belediye Başkanlarını tebrik etti. Manisa için hep birlikte çalışacaklarını kaydeden Ünlü, İl Koordinasyon Kurulu Değerlendirme Toplantısının Manisa'da hayata geçmesi planlanan yatırım ve projelerin ele alınması açısından önemli olduğunu belirtti. Manisa'da 37 milyar 138 milyon TL'lik 416 kamu yatırım projesinin uygulandığı ifade edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manisa Valisi Enver Ünlü Başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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