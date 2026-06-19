Manisa ile Güzelyurt arasındaki kardeşlik yeni projelerle güçleniyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, KKTC'de düzenlenen 48. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında kardeş şehir Güzelyurt'u ziyaret etti. İki belediye arasında yürütülen iş birlikleri değerlendirilirken, vatandaşlara 7/24 hizmet verecek su yükleme noktaları yazılımı da tanıtıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 48. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan kardeş şehir Güzelyurt'u ziyaret ederek iki kent arasındaki iş birliğini güçlendirecek temaslarda bulundu.

Başkan Besim Dutlulu'ya eşi Özge Ekmen Dutlulu ile Manisa Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerinden oluşan heyet eşlik etti. Program kapsamında ilk olarak Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar'ı makamında ziyaret eden Dutlulu, iki kent arasında uzun yıllardır devam eden kardeş belediyecilik ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirdi.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, MASKİ Bilgi İşlem Daire Başkanı Fehmi Özcan ve ilgili şube müdürlerinin de katıldığı görüşmede, bugüne kadar hayata geçirilen ortak projeler değerlendirilirken yeni iş birlikleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin ardından Başkan Dutlulu ve Başkan Özçınar, iki belediyenin ortak katkılarıyla faaliyet gösteren Güzelyurt Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi'ni (GÜZ-MEK) ziyaret etti. Kursiyerlerle bir araya gelen başkanlar, merkezde yürütülen çalışmaları inceleyerek üretim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlara 7/24 su yükleme kolaylığı

Program kapsamında ayrıca Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ile Güzelyurt Belediyesi iş birliğiyle geliştirilen su yükleme noktaları yazılımının tanıtımı gerçekleştirildi. Güzelyurt Belediyesi Bostancı Şubesi'nde hizmete alınan sistem sayesinde vatandaşlar, su kartlarına haftanın yedi günü, günün 24 saati kredi kartı ile yükleme yapabilecek. Taşınabilir özelliğe sahip sistemin ilerleyen dönemde gezici vezne uygulamalarında da kullanılması planlanıyor.

"Dayanışmamız büyüyerek devam edecek"

Güzelyurt ile Manisa arasındaki bağların yarım asra yaklaşan güçlü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Güzelyurt ile çok uzun yıllara dayanan derin bağlarımız var. Belediye başkanları değişse de biz her zaman Güzelyurt Belediyesi'nin ve Güzelyurt halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Hayata geçirdiğimiz bu sistem vatandaşlarımıza önemli bir kolaylık sağlayacak. Kardeş belediyecilik anlayışıyla bilgi birikimimizi paylaşmayı, ortak projeler üretmeyi ve dayanışmamızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ise GÜZ-MEK ile başlayan iş birliğinin MASKİ'nin katkılarıyla yeni alanlara taşındığını belirterek Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Özçınar, gerçekleştirilen çalışmaların iki şehir arasındaki yarım asırlık kardeşliğin somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Gün boyu süren programa Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve eşi Tijen Özçınar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve eşi Özge Ekmen Dutlulu, Güzelyurt Kaymakamı Mehmet Kayan, UBP Güzelyurt Milletvekili Ali Pilli, Güzelyurt ve Manisa belediye meclis üyeleri ile muhtarlar katıldı.

Gerçekleştirilen ziyaret ve programların, iki kardeş belediye arasındaki dostluk, dayanışma ve tecrübe paylaşımını daha da güçlendirdiği belirtildi. - MANİSA