Manyas'ta Ayçiçeği Hasadı Başladı
Ekonomi

Manyas'ta Ayçiçeği Hasadı Başladı

Manyas\'ta Ayçiçeği Hasadı Başladı
20.08.2025 13:54
Balıkesir Manyas'ta ayçiçeği hasadı başladı, verim kuraklık nedeniyle düştü. 3 bin ton ürün bekleniyor.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde ayçiçeği hasadı başladı. Yaz döneminde yağışların yetersiz olması nedeniyle verimin düşük gerçekleştiği belirtildi.

Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, ilçe genelinde 20 bin dekarın üzerinde ayçiçeği ekimi yapıldığını belirterek, dekara verimin 170 ile 190 kilogram arasında değiştiğini ifade etti. Kalpakçı, "Kooperatifimize 310 ortağımız rekolte beyannamesi verdi. Bu beyanlara göre yaklaşık 3 bin ton ayçiçeğinin kooperatifimize teslim edileceği öngörülüyor. Tüccara yapılan satışlarla birlikte toplamda 3 bin 200 ton civarında ürün elde edilmesi bekleniyor" dedi.

Kalpakçı ayrıca, kuraklık nedeniyle ayçiçeği tablalarında tanelerin zayıf kaldığını ve yağ oranının düşük çıktığını vurguladı. Yüzde 44 yağ oranına sahip ayçiçeği için avans fiyatının 28 Türk Lirası olarak açıklandığını hatırlatarak, yağ oranına göre fiyatın değişiklik gösterebileceğini kaydetti.

Kooperatifin alımlarına Manyas ilçe merkezinde başlandığını aktaran Kalpakçı, kırsal Akçaova Mahallesi'nde ise alımların önümüzdeki hafta başlayacağını açıkladı. - BALIKESİR

Ekonomi Manyas'ta Ayçiçeği Hasadı Başladı

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
11:53
İstanbul’da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
