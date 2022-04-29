Manyas'ta tarımsal sulama sezonu başladı - Son Dakika

Manyas barajı regülatörü kapakları açılarak sulama kanallarına su verilmeye başlanmasıyla birlikte tarımsal sulama sezonu da açılmış oldu.

Çiftçiler ilçe tarımında önemli bir yere sahip çeltik ekimlerine başlamaya hazırlanırken, ekim yapılacak alanların su ile doldurulmasına da başlanacağı belirtiliyor. Sulama sezonunun ikinci ürün ekimi yapan üreticilerin ürünlerinin hasadına kadar yaklaşık Ekim ayı ortalarında sona ermesi bekleniyor. Bu sezon cazibeli olarak sulama kanalları aracılığı ile sağ ve sol sahil de 123 bin 780 dekar tarım arazisi sulanması planlanırken, Bandırma'nın kırsal Ergili Mahallesinde bulunan pompaj vasıtasıyla Bandırma'nın Ergili başta olmak üzere, Aksakal, Karaçalılık ve Doğa Mahallelerinde de 31 bin 40 dekar tarım arazisinin Manyas Barajından sulanmasının planlandığı belirtildi. - BALIKESİR