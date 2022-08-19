Mardin'de teknoloji konseptli mağazalar yerini almaya başladı - Son Dakika
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Mardin'de teknoloji konseptli mağazalar yerini almaya başladı

19.08.2022 11:56
Mardin'de teknoloji konseptli mağazalar yerini almaya başladı

Mardian Mall Alışveriş Merkezinde teknoloji konseptli mağazalar yerini almaya başladı.

Mardian Mall Alışveriş Merkezinde teknoloji konseptli mağazalar yerini almaya başladı.

Bölgenin hem ekonomisine hem de sosyal yaşamına önemli bir katma değer sağlayan Mardian Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi, ziyaretçilerini yeni açılan mağazaları ile karşılıyor. AVM, Güney Koreli teknoloji devi Samsung'u marka karmasına ekledi. Üstün teknoloji ve mükemmel tasarımlarla sunduğu geniş ürün yelpazesiyle hizmete açılan Mardian Mall Samsung Mağazası, teknoloji severleri bekliyor. - MARDİN

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Kaynak: İHA

alışveriş, Samsung, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mardin'de teknoloji konseptli mağazalar yerini almaya başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de teknoloji konseptli mağazalar yerini almaya başladı - Son Dakika
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