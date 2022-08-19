Bölgenin hem ekonomisine hem de sosyal yaşamına önemli bir katma değer sağlayan Mardian Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi, ziyaretçilerini yeni açılan mağazaları ile karşılıyor. AVM, Güney Koreli teknoloji devi Samsung 'u marka karmasına ekledi. Üstün teknoloji ve mükemmel tasarımlarla sunduğu geniş ürün yelpazesiyle hizmete açılan Mardian Mall Samsung Mağazası, teknoloji severleri bekliyor. - MARDİN

Kaynak: İHA

alışveriş, Samsung, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Mardin'de teknoloji konseptli mağazalar yerini almaya başladı - Son Dakika

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