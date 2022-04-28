Mardin'de bayram hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Mardin'de bayram hazırlıkları başladı

28.04.2022 13:11

Mardin'de bayram hazırlıkları başladı Mardin'in tarihi çarşısında giyim satışları ile birlikte erkek kuaförlerinde bayram hazırlığı sürüyor.

Mardin'de bayram hazırlıkları başladı

MARDİN - Mardin'in tarihi çarşısında giyim satışları ile birlikte erkek kuaförlerinde bayram hazırlığı sürüyor.

Artuklu ilçesinde tarihi çarşıda giyim satışlarının yanı sıra kuaförlerde de bayram hazırlıkları devam ediyor. Yaklaşık 50 yıldır giyim satışı yaptıklarını söyleyen esnaf Hıdır Acar, vatandaşların bayrama son günler kala alışverişe çıktığını söyledi. Mardin'in genelinde böyle bir durum olduğunu aktaran Acar, alışverişin son 10 güne bırakıldığını ifade etti.

Tarihi çarşıda yarım asırdır berberlik yaptığını belirten Gültekin Kötekoğlu, eskiden işerin çok iyi olduğunu dile getirdi. Kötekoğlu, 34 kişiyi tıraş ettiğini, arife gününde ise biraz daha iyi iş olduğunu ifade etti.

Mardin'de bayram hazırlıkları başladı
Mardin'de bayram hazırlıkları başladı
Mardin'de bayram hazırlıkları başladı
Mardin'de bayram hazırlıkları başladı
Mardin'de bayram hazırlıkları başladı
Mardin'de bayram hazırlıkları başladı
Mardin'de bayram hazırlıkları başladı
Mardin'de bayram hazırlıkları başladı
Mardin'de bayram hazırlıkları başladı

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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