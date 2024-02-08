Mardin'de Kadın Girişimi Projesi Kapsamında Restoran Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Mardin'de Kadın Girişimi Projesi Kapsamında Restoran Açıldı

Mardin\'de Kadın Girişimi Projesi Kapsamında Restoran Açıldı

Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği (MOKİD) tarafından yürütülen 'Sığınmacı, Yerel ve Depremzede Kadınların Ekonomik Büyüme ve Başarısı için Kadın Girişimi Projesi' kapsamında Mardin Artuklu ilçesinde bir restoran açıldı. Restoranda istihdam edilen kadınlar ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek dağıtırken, kadın kooperatiflerin hazırladığı ürünlerin satışıyla da gelir elde edecekler.

08.02.2024 14:19
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Mardin'de 'Sığınmacı, Yerel ve Depremzede Kadınların Ekonomik Büyüme ve Başarısı için Kadın Girişimi Projesi' çerçevesinde açılan restoran hizmete girdi.

Artuklu ilçesinde Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneğinin (MOKİD), Alman Welt Hunger Hilfe Derneği ve RTL (Radyo ve Televizyon) Medya Grubunun desteğiyle yürüttüğü proje ile restoran açıldı. 11 kadının istihdam edildiği restoranda, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek dağıtılıp, kadın kooperatiflerin hazırladığı ürünlerin satışı yapılarak kadınlara gelir sağlanacağını belirten MOKİD Başkanı Hülya Çelebioğlu, "2007 yılından beri bu işi yapıyorum. Derneğimizin amacı kadınlarımıza, hukuki, psikolojik ve sosyal destek sağlamaktır. Kadınları güçlendirmek için okuma yazma kursları, mesleki beceri kursları açmak ve bir taraftan da kadına yönelik şiddetle ilgili sahada savunuculuk yapmaktır. Burada 11 kişi istihdam edilmektedir. 3 depremzede, 3 mülteci ve 5 yerel olmak üzere 11 kişi istihdam ediliyor. Her gün değişen bir menümüz var. Ama sebze yemekleri etsiz ve etli yapıyoruz, Mardin'e ait mahalli yemeklerimiz var içli köfte, kaburga dolması gibi yemeklerimiz mevcuttur. Biz bu işi bir projeyle açtık. Alman Welt Hunger Hilfe ve RTL yani radyo televizyon tarafından desteklenmektedir. Bu işletme bir proje esasında sosyal bir projedir. Halktan çok iyi tepkiler aldık. Halkın ihtiyacı olan temiz, hijyen ve uygun fiyata olan bir yerin açılması ile bugün 50 gün oldu başlayalı. İlk etapta 10-15 kişi gelmeye başladı. Şimdi her geçen gün müşterilerimiz artmaktadır. Hem yemeklerimiz güzel hem de kalitemiz var ve çok uygun fiyata vermekteyiz" şeklinde konuştu.

Ülkede büyük bir deprem geçirdiklerini belirten Çelebioğlu, "Depremzedelerin kaldıkları yerlere biz lojistiğimizi yaptık ve evlerine ulaştırdık. Mardin'de yıllardır fırında ekmek vardır. İnsanlar ekmek almaya gidince birkaç tane de bağışta bulunur. Biz de askıda yemeği başlattık. Yemek yiyenler içinden gelirse birilerine de destek sağlamaktadır. Açtığınızdan beri 41'nci askıda yemeğimizi de aldığımızı söylemek isterim. Bunun yanı sıra bir de projenin içinde ücretsiz yemeğimiz var. Biz bu projede 3 bin 600 kişiye ücretsiz yemek de vereceğiz. Her gün 5 kişilik bir aileye yemek veriyoruz. 5 kişiye ayda 4 kere olmak üzere yani bizden 20 tane yemek alıyor. Biz aileyi bir kere değil 4 kere destekliyoruz. Bizim sosyal çalışmacı arkadaşlarımız var. Veri tabanımızda kayıtlı 12 bin ihtiyaç sahibi kadın var. Özellikle tek başına yaşayan ve çocukları olan kadınlara destek sağlamaktayız. Erkek olan ailelere de veriyoruz, eğer adam hastaysa, işi yoksa öncelikleri onlara göre sıralayıp sosyal çalışmacı arkadaşımız listesini verir ve burası onlara yemeğe götür. İsteyen burada yemeğini yiyebilir, isteyene de biz bu hizmeti kapıyı ulaştırabiliyoruz. Ev hanımları için de bir hizmet veriyoruz. Evde yaptıkları yemek, reçel gibi ürünleri buraya getirdiklerinde onlar yerine satabiliyoruz" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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