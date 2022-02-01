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Mardin'de mobilya mağazasından 14 Şubat Sevgililer Günü özel indirimi - Son Dakika

Mardin'de mobilya mağazasından 14 Şubat Sevgililer Günü özel indirimi

01.02.2022 12:51
Mardin'de mobilya mağazasından 14 Şubat Sevgililer Günü özel indirimi

Mardin'de Ergül Mobilya 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel indirim yaptığını duyurdu.

Mardin'de Ergül Mobilya 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel indirim yaptığını duyurdu.

Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan ve içerisinde birçok çeşit barındıran Ergül Mobilya, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel kampanya hazırladı. Tüm ürünlerde yüzde 20 indirim ve seçili ürünlerde ise yüzde 40'a varan indirim uygulanacak. Mağaza sahibi Mehmet Bozdemir, "Müşterilerimiz için her zaman en iyisini yapmaya devam ediyoruz. Kaliteyi uygun fiyata hizmete sunuyoruz. Çok güzel indirimlerimiz var. Bu kampanyayı kaçırmasınlar. Şimdiden herkesin Sevgililer Günü kutlu olsun" dedi. - MARDİN

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Sevgililer Günü, Artuklu, Mardin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mardin'de mobilya mağazasından 14 Şubat Sevgililer Günü özel indirimi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Mardin'de mobilya mağazasından 14 Şubat Sevgililer Günü özel indirimi - Son Dakika
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