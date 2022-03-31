Mardin'de temizlik ürünlerinde KDV indirimi denetimi - Son Dakika
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Mardin'de temizlik ürünlerinde KDV indirimi denetimi

31.03.2022 14:49
Mardin'de temizlik ürünlerinde KDV indirimi denetimi

Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, temizlik ürünleri ile peçete gibi ürünlerde yüzde 10'luk KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle kentte denetimlerini sürdürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, temizlik ürünleri ile peçete gibi ürünlerde yüzde 10'luk KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle kentte denetimlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, KDV indiriminin yürürlüğe girmesinin ardından başta zincir marketler olmak üzere kentteki tüm alış veriş merkezleri ve marketleri kapsayacak şekilde denetimlerine devam edeceği belirtildi.

Raflarda temizlik ürünleri, peçete, çocuk bezi, şampuan ve ıslak gibi ürünlerden birer adet alan ekipler, KDV indiriminin yürürlüğe girdiği tarihteki fiyat ile önceki kasa fiyatı karşılaştırdı. Fiyatlarında indirim yapılmayan ürünler için uyarı ve inceleme başlatıldı. KDV indirimi konusunda firma yetkililerine uyarılarda bulunulduğu bildirildi - MARDİN

Mardin'de temizlik ürünlerinde KDV indirimi denetimi
Mardin'de temizlik ürünlerinde KDV indirimi denetimi
Mardin'de temizlik ürünlerinde KDV indirimi denetimi

YORUMLAR
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KDV indirimi tamam, sıra fırsatçılarla mücadelede KDV indirimi tamam, sıra fırsatçılarla mücadelede KDV indirimi turizmcileri sevindirdi KDV indirimi turizmcileri sevindirdi

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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