Mardin Ovası'nda Buğday Verimi Artacak - Son Dakika
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Ekonomi

Mardin Ovası'nda Buğday Verimi Artacak

Mardin Ovası\'nda Buğday Verimi Artacak

Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi ve Hububatçılar Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, Mardin Ovası'nda bu sene aşırı yağış olmasıyla birlikte buğdaydan yüksek verim beklediğini belirtti. Öter, aynı zamanda diğer tarım ürünlerinde de güzel bir verim beklediklerini ifade etti ve çiftçilerin girdi maliyetlerine göre fiyatların belirlenmesini ve desteklenmesini talep etti.

15.05.2024 11:34
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Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi ve Hububatçılar Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, Mardin Ovasında, bu sene aşırı yağış olması ile Güneydoğu'nun geçim kaynağı arasında yer alan buğdaydan yüksek verim beklediğini dile getirdi.

Bu bu yıl sadece buğdayda değil, diğer bütün tarım ürünlerinde de Mardin ve ülke olarak çok güzel bir verim beklediklerini belirten Öter, "Bu sene yağışlar çok güzeldi. Hem sonbahar, hem kış hem de ilkbaharda çok güzel yağışlar oldu. Şu an Mayıs ayındayız. Nisan yağmurları çok önemliydi. Bu ayda da küçük de olsa bir yağmura ihtiyacımız var. Havanın serin geçmesi bizim için çok iyi oldu. Buğday, arpa ve başak çok iyi durumda. Başakların daha kaliteli, daha proteinli ve daha verimli olması için havanın serin geçmesi veya bir yağış olması daha da olumlu bir katkı sunacaktır. Eğer iklimle ilgili Allah esirgesin olumsuz bir gelişme olmazsa Mardin Ovası olarak son yılların en verimli sezonunu bekliyoruz. Hem kalite açısından hem de verim açısından 15 gün sonra mercimek, arpa ve kuru buğdaylar çıkacak. Şu anda içinde bulunduğumuz bu tarla suludur. Mayısın sonuna doğru biçerdöver tarlaya girer ve bereket başlar. Verim iyi ve kaliteli olacak" ifadelerini kullandı.

Bütün çiftçilerin beklentilerinin, fiyatın girdi maliyetlerine göre belirlenmesi olduğunu dile getiren Öter, "Çiftçinin girdi maliyetleri enflasyondan kaynaklı yüksek. Çiftçilerin de bu konuda desteklenmesi gerekiyor. Gerekirse prim desteğiyle veya ürün alma fiyatlarında bunun dikkate alınmasını bekliyoruz. Hem ülkemiz açısından hem çiftçimiz açısından, hem de bölgemiz açısından verimli ve güzel bir hasat sezonu olacak" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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