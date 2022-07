Mardin turizmi sıcakların gölgesinde kaldı

MARDİN - Sıcaklık havaların bastırmasıyla Mardin'e gelen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında azalmalara neden oldu.

Yaz aylarında havaların aşırı ısınmasıyla birlikte deniz turizmi ön plana çıkmaya başladı. Bununla birlikte tarih ve inanç turizmini bünyesinde barındıran Mardin'e gelen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında azalma yaşandı. Turizm acentesi işletmecisi Fehmi Sincar, ziyaretçi sayısında azalmanın sebebinin havaların aşırı ısınması olduğunu söyledi.

Turist sayısının sıcak aylarda azaldığını belirten Sincar, "15 yıldır Mardin'de turizmle ilgileniyoruz. Havaların ısınması sebebiyle şu an bir düşüş var; ama yine de gelen misafirlerimiz oluyor. Turistlerimiz oluyor. Tabi sezonda daha fazla patlama oluyor. Buralarda nisan, mayıs, eylül, ekim aylarında güzel bir çalışma oluyor. Şu an biraz daha kısıtlı. Kış aylarında da turistlerimiz geliyor. Yüzde 20-30'a kadar geliyorlar. Turizm, Mardin'de yılın 12 ayına dağılmış. Artık her zaman var. Tarihi kent Mardin'e hepinizi bekliyoruz" dedi.

"Eylül ayı için rezervasyon almaya başladık, yüzde 70 doluluk var"

5 yıldır otelcilik sektörü ile uğraştıklarını söyleyen Yunus Öncel, "Sıcak aylar başladı. Yazın sıcak ayları olan Haziran, Temmuz, Ağustos ayları biraz durgun geçiyor. Bu da sıcaklardan dolayı bizleri de etkiliyor. Gelen insanlarda sıcaklardan etkilendiği için biraz işlerde durgunluk olabiliyor. Turist sayımız azaldı Eylül, Ekim aylarında havalar serinlediğinde buralar daha canlı olur. Turist sayımız daha fazla olur. Kış aylarında da Mardin tekrardan canlanmaya başlıyor. Daha önceki senelere göre kış aylarında daha ziyaretçimiz varken geçen kış yüzde 50-60 potansiyeline ulaştı. Eylül ayı için yavaş yavaş rezervasyon almaya başlıyoruz. Eylül ayı için şu anda yüzde 70'lerde bir doluluğumuz var" şeklinde konuştu.