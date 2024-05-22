Mardinli çiftçi 55 yıldır fıstık ağaçlarına gözü gibi bakıyor

Ekonomi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki çiftçi Hüseyin Karaboğa dede mirası fıstık ağaçlarına 55 yıldır gözü gibi bakıyor.

Kızıltepe'ye bağlı Timurağaoğlu köyünde 65 yıl önce dedesi tarafından ekilen 250 dönüm tarlada yetişen fıstıkların gelir kaynağı olduğunu belirten Hüseyin Karaboğa, 10 yaşından beri fıstıklara baktığını söyledi. Karaboğa, "Yaklaşık 55 yıl oldu. 250 dönüme yakın tarlada fıstık yetiştiriyoruz. Rahmetli dedem 65 yıl önce burada fıstık ağacı dikmiş. Eylül ayında işçilerle burada fıstık toplamaya geliyoruz. Fıstık işletme fabrikamız var. Topladığımız fıstıkları fabrikaya gönderip paketleyip yurt dışına gönderiyoruz" dedi.

Tarlalarında iki türlü fıstık yetiştiğini dile getiren Karaboğa, bunlardan birinin Antep fıstığı, diğerinin ise Siirt fıstığı olduğunu söyledi. Kızıltepe toprağının her ikisi için de verimli olduğunu kaydeden Karaboğa, "Antep fıstığını baklava için kullanılıyor. Siirt fıstığını da çerez olarak kullanılıyor. Antep fıstığının ismi marka oldu ama bizim fıstığımz onlarınkinden çok daha iyi. Antep toprağı kireçlidir ama bizimki kırmızı toprak olduğu için daha iyi yetişiyor. Kızıltepe'nin toprağı kırmızı toprak olduğu için buğday, mısır gibi ürünler ile çift ürün alabiliyoruz. Fıstık çok güzel randıman getiriyor. Bu sene yağışların güzel olmasından dolayı verimi çok güzel bekliyoruz geçen sene yağmur yağmadığı için yeteri kadar verim alamadık. Ama bu sene yağışlar çok güzeldi. Güzel verim bekliyoruz" diye konuştu.

Mardin fıstığının Antep fıstığından daha lezzetli olduğunu vurgulayan Karaboğa, "Yaz aylarında havalar aşırı sıcak olduğu için sadece iki defa sulama yapıyoruz. Onun dışında ağaçlar zaten kuru toprakta yetişir. Kızıltepe ve Gaziantep'te yetişen fıstık arasında dağlar kadar fark var. Fabrikamızda paketlenen fıstıklar buradan Avrupa ülkelerine gönderiliyor" dedi. - MARDİN