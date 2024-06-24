Marella Discovery Marmaris'e geldi - Son Dakika
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Marella Discovery Marmaris'e geldi

Marella Discovery Marmaris\'e geldi

Yunanistan'ın Santorini Adası'ndan kalkan ve Marmaris Cruise Port Limanı'na yanaşan Marella Discovery adlı kruvaziyerde 1850 yolcu ve 735 personel bulunuyor. Turistler, Marmaris'in tarihi ve turistik yerlerini ziyaret ederek vakit geçirdi. Gemiden ayrılan 1200 yolcu bir hafta boyunca ilçede konaklayacakken, 1580 yolcu ise sonraki turuna katılmak üzere gemiye bindi. Marella Discovery gece saatlerinde Limasol Limanı'na hareket edecek.

24.06.2024 15:55
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"Marella Discovery" adlı kruvaziyer, çıktığı tur kapsamında "ana liman" olarak kullandığı Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Yunanistan'ın Santorini Adası'ndan kalkan ve Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan Malta bayraklı gemide, çoğu İngiliz 1850 yolcu ve 735 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi, Yat Limanı ve Uzunyalı'da gezdi.

Turistler, ilçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret edip, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.

Marmaris Cruise Port Limanı'ndan "ana liman" (homeport) hizmeti alan gemiden ayrılan 1200 yolcu, ilçede bir hafta otellerde konaklayacak. İlçeden de 1580 yolcu, bundan sonraki turuna katılmak üzere gemiye bindi.

"Marella Discovery", gece saatlerinde demir alarak Limasol Limanı'na hareket edecek.

Kaynak: AA

Yunanistan, Marmaris, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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