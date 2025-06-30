Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti: Biz ülkece ne yaşıyoruz?

Market alışverişine çıkan bir kadın, yalnızca birkaç parça üründen oluşan alışverişine 647 TL ödeyince büyük şaşkınlık yaşadı. Elindeki poşeti kameraya göstererek tepkisini dile getiren kadın, "Biz ülkece ne yaşıyoruz? Nasıl bir ekonomi bu? İnanamadım ya!" sözleriyle yaşadığı durumu paylaştı.

"BU İŞ NEREYE GİDİYOR?"

Küçük bir market poşetine sığan ürünlerin fiyatı karşısında şaşkına dönen vatandaş, "Poşetin büyüklüğüne bakın, bu 647 TL tuttu! Bu iş nereye gidiyor?" diyerek tepkisini dile getirdi.