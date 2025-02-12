Market Fiyatları Karşılaştırma Sitesi Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Market Fiyatları Karşılaştırma Sitesi Açıldı

Yeni site, tüketicilerin market fiyatlarını kolayca karşılaştırmasını sağlıyor, şikayet mekanizması var.

12.02.2025 15:49
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Tüketici dernekleri, vatandaşların zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görerek karşılaştırma yapabildikleri "marketfiyati.org.tr" adlı internet sitesini memnuniyetle karşıladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın, "http://marketfiyati.org.tr" internet sitesini vatandaşların erişimine açtıklarını duyurmasının ardından tüketici derneklerinden konuya ilişkin değerlendirmeler geldi.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "marketfiyati.org.tr"nin tüketici için çok önemli olduğunu belirterek, internet sitesinde mağaza sayısı 200'ün üzerinde olan zincir marketlerin yer aldığını aktardı.

Bu marketlerin temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri başta olmak üzere satışa sundukları ürünlerin satış fiyatlarını sisteme gireceklerini ifade eden Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Uygulama, tüketici için büyük kolaylık. Yakın zamanda mobil uygulama da hayata geçirilecek. Tüketiciler toplu taşımada giderken bile girip ihtiyaç duydukları ürünlerin hangi satış noktasında kaç liradan satışa sunulduğunu görüp mukayese edebilecek. Böylelikle bir takım fırsatçılar, 'nasılsa enflasyon var algısı oluşturduk, tüketici doğal karşılar' deyip her hafta etiketlerindeki fiyatları artıramayacaklar, artıranlar da kolayca fark edilebilecek. Bunun yanı sıra önemli unsurlardan biri de şayet devletin kurduğu bu web sitesinde ilan edilen ürün fiyatı ile mağaza fiyatı arasında fark varsa, mağaza fiyatı daha yüksekse, tüketici o farkı geri isteyebilir."

"Sistem, birkaç başlıkta tüketici koruyan, kollayan bir uygulama oldu"

Ağaoğlu, böyle bir durumla karşılaşan tüketicinin ekran görüntüsü, ödediği bedel fişi ya da raftaki fiyat etiketinin fotoğrafını çekerek internet üzerinden Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na kolayca iletebileceğini söyledi.

Tüketicilerin buna dikkat etmesi, gördüğü eksiklikleri ya da yanlışlıkları bildirmesi gerektiğini ifade eden Ağaoğlu, "Sistem, birkaç başlıkta tüketici koruyan, kollayan bir uygulama oldu. Uygulamanın çok yararlı olduğu kanaatindeyim. İhtiyaç duyduğu ürünün hangi mağazada ne fiyatla satıldığını tespit eden tüketiciler, pahalı satan mağazalara gitmeyerek, en büyük güçlerini kullanmış olacaklar, böylelikle yüksek fiyatla satış yapmayı hedefleyen işletmeler önemli ölçüde ciro kaybına uğrayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ağaoğlu, marketlerin kendi aralarında fiyat belirlemesinin suç olduğunu vurgulayarak, "Bilinçli tüketiciler mutlaka buradaki fiyatları kontrol etmeli. Tüketiciler sistemde marketler arasında 'eşit fiyat' ya da 'fahiş fiyat' görmeleri durumunda, ilgili mercilere bunu bildirsin, şikayet etsin." ifadelerini kullandı.

"Tüketici açısından mobil uygulama daha pratik olacak ve daha çok kişiye ulaşacak"

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz de sitenin faaliyete geçmesini çok önemli bulduklarını belirterek, "Tüketici lehine bir adım olmasından dolayı oldukça memnuniyetle karşıladık." dedi.

Kendilerinin de site üzerinde gerekli testleri yapmaya başladıklarını aktaran Deniz, mobil uygulamanın hayata geçmesi, eksiklerin giderilmesi ile tüketiciye çok daha faydalı bir uygulama olacağını kaydetti.

Deniz, "Biz de bir ay boyunca siteyi takip edeceğiz. Sistemle tüketicinin kendi konumuna en uygun yerdeki markette en ucuz fiyatı yakalama olasılığı mümkün olacak. Tüketiciler sistemle ilgili marketin sitesindeki fiyatları mutlaka karşılaştırsın. Yetkililere tebriklerimizi iletip, daha da geliştirileceğini düşünüyoruz. Tüketici açısından mobil uygulama daha pratik olacaktır ve daha çok kişiye ulaşacaktır. Bu şekilde sistem tüketici için çok daha avantajlı hale gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Sistemle birlikte ucuz alışverişe erişimin bütün illere yayılacağının altını çizen Deniz, "Uygulama ile tüketici market market dolaşmak yerine kendisine en yakın marketteki ürünlerin en ucuzunu seçme şansına erişecek." ifadesini kullandı.

"Sistemin sağlıklı işlemesi için marketlerin fiyatları birbirinden habersiz ve bağımsız belirlemeleri önemli"

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük ise uygulamanın önemine işaret ederek, yapılması gerekenlere değindi.

Bu uygulamayı bilgiye erişim, mal ve hizmet fiyatlarını mukayese etme ve tüketicilere tercih hakkı ortaya koyduğu için olumlu bulduklarını belirten Küçük, şunları söyledi:

"Önemli olan esas alınan 7 marketin fiyatlarının güncel olması ve bu marketler arasındaki rekabetin sağlanıyor olması gerekir. Geçmişte bunun örneklerini gördük, kendi aralarında yazışmalarla bazı marketlerin fiyatları kendi aralarında belirlemelerine şahit olduk. Dolayısıyla bu uygulamada bunun yaşanmasına izin verilmemeli. Sistemin sağlıklı işlemesi ve hayata geçirilme hedefine ulaşması için marketlerin fiyatları birbirinden habersiz ve bağımsız belirlemeleri önemli. Bu sağlandığı takdirde bu uygulama tüketici açısından çok önemli olacaktır diye düşünüyoruz."

Küçük, uygulamanın kullanılırlığının artırılması ve tüketici tarafından doğru kullanılmasının teşvik edilmesi açısından özellikle ev hanımlarına bununla ilgili eğitim verilmesi gerektiğini anlattı.

"Finansal okuryazarlık gibi e-ticaret okuryazarlığının yaygınlaştırılması çok önemli"

Çoğunlukla gıda alışverişini yapan taraf olan ev hanımlarının bir kısmının internete erişiminin ya da internet kullanım bilgisinin eksik olabileceğine işaret eden Küçük, "Bu gibi uygulamalarının amacına ulaşması için, söz konusu kesimin internete erişimlerinin kolaylaştırılması ve tıpkı finansal okuryazarlık gibi e-ticaret okuryazarlığının yaygınlaştırılması çok önemli. Burada da özellikle ev hanımlarına internet kullanım eğitimi verilmesi, bunun yaygınlaştırılması değerli." değerlendirmesinde bulundu.

Küçük, uygulamaya dahil edilen market sayısının gün geçtikçe daha da artırılması gerektiğini ifade ederek, "Mahallemizde hizmet veren bakkalımızı, esnafımızı da unutmamamız lazım. Burada talebimiz, yerel marketlerin ve küçük esnafın da zaman içinde sisteme dahil edilmesi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Market Fiyatları Karşılaştırma Sitesi Açıldı - Son Dakika

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