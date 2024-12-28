Market Poşetlerinin Fiyatı 2025'te 50 Kuruş Olacak - Son Dakika
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Ekonomi

Market Poşetlerinin Fiyatı 2025'te 50 Kuruş Olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025 yılından itibaren market poşetlerinin adet başına 50 kuruştan satılacağını açıkladı. Bu karar, geri kazanım katılım payı değerlendirmeleri sonrasında alındı ve 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak.

28.12.2024 11:33
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2025 yılında market poşetlerinin adet başına 50 kuruştan satılması kararlaştırıldı.

Bakanlığın 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 'Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak, geri kazanım kapsamındaki ürünlerin fiyatlarında artışa gidildi. Bu kapsamda yer alan, alışverişlerde kullanılan plastik poşetlerin geri kazanım katılım payı, adet başına 86 kuruşa yükseldi.

2019 yılından itibaren ücretli hale getirilen market poşetleri, 5 yıldır 25 kuruştan satılıyor. Geçen yıl geri kazanım katkı payı 60 kuruş olarak belirlenmiş; ancak poşet fiyatı 25 kuruşta sabit tutulmuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Plastik Poşet Komisyonu üyeleri, 21 Kasım'da plastik poşetlerin 2025 yılındaki fiyatını istişare etmek için bir araya geldi. Toplantıda, sektör temsilcilerinin görüşleri alındı. Sektör temsilcilerinden alınan talepler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunuldu. Değerlendirmelerin ardından 2025 yılında plastik poşet bedeli adet başına 50 kuruş olarak belirlendi. Karar, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak.

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Politika, Ekonomi, Çevre, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Market Poşetlerinin Fiyatı 2025'te 50 Kuruş Olacak - Son Dakika

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