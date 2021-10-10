Türkiye'de marketlerdeki fahiş fiyat tartışmaları devam ederken, sosyal medyada marketlerle ilgili ilginç paylaşımlarda bulunulmaya devam ediyor. Yine geçtiğimiz dönemlerde fiyatları nedeniyle gündem olan sıvı yağ ile ilgili dikkat çeken paylaşım yapıldı.
Sosyal medyadaki fotoğrafta sıvı yağların sınırlandırıldığı görüldü. Fotoğrafta yer alan yazıya göre, hammaddeden oluşan sıkıntıdan dolayı sıvı yağ alımlarında her vatandaşa sadece 1 kez satın alma hakkı tanındı.
Sıvı yağ reyonuna asılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı: "Sıvı yağ grubunda hammaddeden oluşan sıkıntı kaynaklı üretimde problem bulunmamaktadır. Bu sebeple tüm müşterilerimizin faydalanması adına satışlarımız 1 adet ile sınırlandırılmıştır."
Son Dakika › Ekonomi › Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlık yaşadı! İkinci sıvı yağı alınmalarına izin verilmedi - Son Dakika Ekonomi