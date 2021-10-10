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Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlık yaşadı! İkinci sıvı yağı alınmalarına izin verilmedi - Son Dakika

Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlık yaşadı! İkinci sıvı yağı alınmalarına izin verilmedi

10.10.2021 12:33
Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlık yaşadı! İkinci sıvı yağı alınmalarına izin verilmedi

Bir markette kaydedilen görüntü, müşterileri şaşkına uğrattı. Market yetkilileri, hammadde kaynaklı sıkıntıdan dolayı vatandaşlara sadece 1 adet sıvı yağ almalarını söyledi. Raftaki notta, "Hammaddeden kaynaklı üretimde problem bulunmaktadır. Bu nedenle tüm müşterilerimizin faydalanması adına satışlarımız 1 adet ile sınırlandırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Türkiye'de marketlerdeki fahiş fiyat tartışmaları devam ederken, sosyal medyada marketlerle ilgili ilginç paylaşımlarda bulunulmaya devam ediyor. Yine geçtiğimiz dönemlerde fiyatları nedeniyle gündem olan sıvı yağ ile ilgili dikkat çeken paylaşım yapıldı.

"SADECE 1 TANE ALINIZ"

Sosyal medyadaki fotoğrafta sıvı yağların sınırlandırıldığı görüldü. Fotoğrafta yer alan yazıya göre, hammaddeden oluşan sıkıntıdan dolayı sıvı yağ alımlarında her vatandaşa sadece 1 kez satın alma hakkı tanındı.

"HAMMADDEDE SIKINTI VAR"

Sıvı yağ reyonuna asılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı: "Sıvı yağ grubunda hammaddeden oluşan sıkıntı kaynaklı üretimde problem bulunmamaktadır. Bu sebeple tüm müşterilerimizin faydalanması adına satışlarımız 1 adet ile sınırlandırılmıştır."

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlık yaşadı! İkinci sıvı yağı alınmalarına izin verilmedi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlık yaşadı! İkinci sıvı yağı alınmalarına izin verilmedi - Son Dakika
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