Marketlerde "fahiş fiyat" ile "stokçuluk" denetimi yapıldı - Son Dakika
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Marketlerde "fahiş fiyat" ile "stokçuluk" denetimi yapıldı

09.03.2022 10:52
Marketlerde "fahiş fiyat" ile "stokçuluk" denetimi yapıldı

Erzincan'daki marketlerde "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi gerçekleştirildi.

Erzincan'daki marketlerde "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi gerçekleştirildi.

Erzincan'da stokçuluğun önüne geçmek amacıyla denetimlerini artıran ekipler, il genelinde faaliyet yürüten market ve depolarda denetim yaptı. Şüpheli buldukları faturaları ve stok ekstrelerini kontrol eden ekipler, fabrika çıkış fiyatı ile depo satış fiyatlarını karşılaştırdı.

Özellikle marketlerde ayçiçeği yağı ile unun raf fiyatlarını kontrol eden ekipler, yağda stokçuluk yapılıp yapılmadığını da denetledi. İl genelinde denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu bazı temel gıda ürünlerinde ortaya çıkan stokçuluk ve fahiş fiyat artışı gibi konulardaki denetimler, denetim ekiplerimiz tarafından ilimiz genelinde aralıksız olarak devam etmektedir." denildi. - ERZİNCAN

Marketlerde fahiş fiyat ile stokçuluk denetimi yapıldı

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Erzincan, Fabrika, Market, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Marketlerde 'fahiş fiyat' ile 'stokçuluk' denetimi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marketlerde "fahiş fiyat" ile "stokçuluk" denetimi yapıldı - Son Dakika
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