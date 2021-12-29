Marketlere fahiş fiyat denetimi

Zonguldak'ın Alaplı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştiriyor.

Alaplı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri İlçede bulunan 29 markette denetimlere başladı. Marketlerde, sebze ve meyve, gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatlar inceleniyor.

Denetimlerde, ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiket ve künye bilgileri ile ürünlerin önceki fiyatına bakılarak ilgili kanuna aykırı iş ve işlem yaptığı tespit edilen firmalar hakkında idari işlem uygulanacağı belirtildi.

Ayrıca, fahiş fiyat denetiminin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - ZONGULDAK