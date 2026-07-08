Kuşadası Ticaret Odası'nda kardeş şehir buluşması - Son Dakika
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Kuşadası Ticaret Odası'nda kardeş şehir buluşması

Kuşadası Ticaret Odası\'nda kardeş şehir buluşması
08.07.2026 13:17  Güncelleme: 13:19
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Marl–Kuşadası Kardeş Şehir Derneği heyeti, Kuşadası Ticaret Odası'nı ziyaret ederek turizm, ticaret, kültürel etkinlikler ve ortak projeleri görüştü.

Marl– Kuşadası Kardeş Şehir Derneği heyeti, Kuşadası Ticaret Odası yönetimini ziyaret etti. Görüşmede turizmden kültürel etkinliklere, uluslararası projelerden ticari ilişkilere kadar birçok önemli konu ele alındı.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan'ın makamında gerçekleşen ziyarete, Meclis Başkanı Bülent İlbahar ile Yönetim Kurulu Üyesi Murat Boranalp katıldı. Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'nde bulunan ve Kuşadası'nın uzun yıllardır kardeş şehri olan Marl kentinden gelen heyette ise eski Marl Belediye Başkanı ve Marl–Kuşadası Kardeş Şehir Derneği Başkanı Werner Arndt, Dernek Genel Müdürü Thomas Heitmann ve Yönetim Kurulu Üyesi Rasim Saka yer aldı.

Turizm, ticaret ve ortak projeler masaya yatırıldı

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, Kuşadası ile Marl arasındaki köklü dostluk bağlarının daha da güçlendirilmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu. Turizm alanındaki güncel gelişmeler, iki şehir arasında hayata geçirilebilecek ortak uluslararası projeler, kültürel etkinlikler ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar görüşüldü. Son dönemde vize süreçlerinde yaşanan sorunlar da toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Ziyaretin sonunda Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, konuk heyete Kuşadası İllüstrasyon Haritası'nın yer aldığı özel bir çerçeve hediye etti. Hediyeyi büyük ilgiyle inceleyen Marl heyeti, çalışmayı oldukça başarılı bulduklarını belirterek Kuşadası Ticaret Odası yönetimine misafirperverlikleri için teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kuşadası, Ekonomi, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuşadası Ticaret Odası'nda kardeş şehir buluşması - Son Dakika

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