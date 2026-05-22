Marmarabirlik İhracat Şampiyonu Oldu

Marmarabirlik, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) ile Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde "ihracat şampiyonu" ünvanının sahibi oldu.

Törende, gerçekleştirdiği ihracat performansıyla sektöründe "ihracat şampiyonu" ünvanına layık görülen Marmarabirlik adına ihracat şampiyonluğu ödülünü, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız aldı.

Ödül töreninin ardından değerlendirmelerde bulunan Ali Yıldız, elde edilen başarının üretici ortaklardan çalışanlara kadar büyük bir emeğin sonucu olduğunu kaydetti.

Marmarabirlik olarak Türk zeytinini dünya pazarlarında daha güçlü konuma taşımak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yıldız, "Bu ödül, üretimden ihracata kadar ortaya koyduğumuz emeğin ve istikrarlı büyüme vizyonumuzun önemli bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Törene, Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Uludağ İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Kemal Yazıcı, UMSMİB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Kuşçulu ile UYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat İsmail Hamdi Taner ile davetliler katıldı.