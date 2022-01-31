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Marmarabirlik Orhangazi Kooperatifinde Remzi Bayram güven tazeledi - Son Dakika

Marmarabirlik Orhangazi Kooperatifinde Remzi Bayram güven tazeledi

31.01.2022 13:22
Marmarabirlik Orhangazi Kooperatifinde Remzi Bayram güven tazeledi

Marmarabirlik Orhangazi Zeytin Tarım Satış Kooperatifinin olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden Remzi Bayram seçildi.

Marmarabirlik Orhangazi Zeytin Tarım Satış Kooperatifinin olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden Remzi Bayram seçildi.

Çeltikçialtı mevkisindeki kooperatif binasında divan başkanlığını Dinçer Dinç'in yaptığı genel kurulda, 2019-2020 ve 2020-2021 yılı dönemleri ortaklar tarafından oy birliği ile ibra edildi.

"Kooperatif ana sözleşmesi 69. maddesi uyarınca oluşturulan kooperatif mali yapısını güçlendirme fonu kesintisi" ile ilgili maddede kesinti oranı yüzde 3'ten yüzde 1'e indirildi. Kesintinin sonraki yıllarda tamamen kaldırılması karara bağlandı.

Ortakların yoğun katılım sağladığı genel kurulda mevcut başkan Remzi Bayram 510 oy, diğer aday Nidai Uzun 22 oy aldı, 35 oy ise geçersiz sayıldı.

Remzi Bayram başkanlığındaki yönetim kurulu; Osman Bombacı, Soner Sümer, İsmail Varol, Kazım Akoğlu, Şaban Ayrancı, Remzi Şentürk, Şaban Bulut, İsmail Şenol, Ertan Ergül, Halil Özgönül, İbrahim Güler, Necdet Demir, Adnan Barış, Mahmut Varol, Bülent Kayhan, İsmail Arın, Hasan Hüseyin Uludağ, Mehmet Demirhan, Hasan Sevci, İzzet Aydın, Mustafa Elibol, Ömer Sevinç, Salih Oruç ve Hüseyin Kara'dan oluştu.

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Marmarabirlik, Orhangazi, Bayram, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Marmarabirlik Orhangazi Kooperatifinde Remzi Bayram güven tazeledi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Marmarabirlik Orhangazi Kooperatifinde Remzi Bayram güven tazeledi - Son Dakika
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