Marmarabirlik, üretici ortaklarına akaryakıt desteği verecek - Son Dakika
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Marmarabirlik, üretici ortaklarına akaryakıt desteği verecek

07.04.2022 12:24
Marmarabirlik, üretici ortaklarına akaryakıt desteği verecek

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), üretici ortaklarına 173 milyon liralık akaryakıt desteğinde bulunacak.

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), üretici ortaklarına 173 milyon liralık akaryakıt desteğinde bulunacak.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, yaptığı yazılı açıklamada, yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda ortakların üretim maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlamak amacıyla akaryakıt desteği vereceklerini bildirdi.

Üretici ortakların 31 Ekim'e kadar, anlaşma yapılan akaryakıt firmalarının herhangi bir istasyonundan mazot alabileceğini aktaran Asa, şunları kaydetti:

"Gübre, zirai ilaç ve sigorta desteği ile üreticilerimizin en önemli girdi kalemini oluşturan akaryakıt desteği verilmesine başlanmıştır. Kooperatifine son 3 yılda ortalama ürün teslimatı 1000 kilogram ve altında olan ortaklara 250 litre, 1001-2500 kilogram olan ortaklara 300 litre, ortalama teslimatı 2 bin 501 kilogram ve üstünde olan ortaklara 350 litre akaryakıt desteği verilecektir. Akaryakıt desteği için ortaklara toplam 173 milyon lira kredi tahsisatı yapılmıştır."

Hidamet Asa, akaryakıt desteğinin üretimde verimliliği artırmak ve sürdürülebilir bir tarım yapılmasını sağlamak için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Üreticilerin iki yıldır akaryakıtını kooperatiften temin ettiğini aktaran Asa, destekten faydalanacak ortakların, bağlı oldukları kooperatiflere giderek gerekli idari işlemleri tamamladıktan sonra anlaşma yapılan firmaların kartlarını almaları gerektiğini duyurdu.

Ayrıca Asa, üreticilerin girdi maliyetlerini düşürmek için toplam 335 milyon lira kredi tahsisatı yapıldığı bilgisini paylaştı.

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Marmarabirlik, üretici ortaklarına akaryakıt desteği verecek - Son Dakika


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