Marmarabirlik'ten 22 Milyon TL Ödeme - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Marmarabirlik'ten 22 Milyon TL Ödeme

Marmarabirlik\'ten 22 Milyon TL Ödeme

Marmarabirlik, 31 Ocak'ta ortaklarına 22 milyon TL tutarında 7'nci dilim ödemesi yapacak.

30.01.2025 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024/2025 iş yılı ürün alım kampanyasının sonuna yaklaşan Marmarabirlik, 31 Ocak tarihinde (yarın) ortaklara 22 milyon TL tutarında 7'nci dilim ödemesi yapacak.

Marmarabirlik,11 Ocak 2025-24 Ocak 2025 tarihleri arasında teslim edilen ürün bedellerinin yüzde 50'sinin karşılığı olarak ortaklara, 31 Ocak 2025 Cuma günü (yarın) 22 milyon TL ödeme yapacak. Ortaklar 7. dilim ödemelerini Ziraat Bankası ATM'lerinden alabilecekler. Marmarabirlik alımların başladığı 21 Ekim 2024 tarihinden bugüne kadar 3 milyar 232 milyon TL tutarında alım gerçekleştirdi. Marmarabirlik, ürün bedellerinin kalan yarısının karşılığı olarak 21 Şubat 2025'te 776 milyon TL ödeme yapacak.

Ürün alım kampanyasının sonuna gelindiğini belirten Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, alımların başladığı 21 Ekim 2024 tarihinden bugüne kadar toplam 57 bin 503 ton ürün alımı gerçekleştirildiğini açıkladı. Başkan Asa, Kooperatifler bazında ele alındığında; Gemlik Kooperatifi'nde 5.267 ton, Mudanya Kooperatifi'nde 13.474 ton, İznik Kooperatifi'nde 14.814 ton, Orhangazi Kooperatifi'nde 5.516 ton, Erdek Kooperatifi'nde 7.024 ton, Mürefte Kooperatifi'nde 3.188 ton, Edincik Kooperatifi'nde 8.023 ton ve Marmara Adası Kooperatifi'nde 197 ton ürün alımı gerçekleştirildiğini bildirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ziraat Bankası, Marmarabirlik, Ekonomi, Finans, Tarım, ATM, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Marmarabirlik'ten 22 Milyon TL Ödeme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
13:46 Kimyasal madde alarmı Yalova’da kent geneline su verilemiyor Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor
00:25 Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti
00:14 Gemlik’te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı Gemlik'te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:30 Trump’ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo’da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi Trump'ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo'da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi
23:02 Oğuzhan Özyakup’tan olay yaratacak Talisca sözleri Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri
23:02 AK Parti’nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım Kısa sürede silindi AK Parti'nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede silindi
22:46 Beyaz Saray, Trump’ın imza attığı yönergeyi iptal etti Beyaz Saray, Trump'ın imza attığı yönergeyi iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 17:02:53. #1.13#
SON DAKİKA: Marmarabirlik'ten 22 Milyon TL Ödeme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.