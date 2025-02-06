Marmarabirlik\'ten Zeytin Üreticilerine Destek Toplantısı

Ekonomi

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Sevinç ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte İznik Boyalıca Mahallesi'nde zeytin üreticisi ortaklarla bir araya geldi.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, İznik Boyalıca Mahallesi'nde düzenlendiği toplantıda üreticileri dinledi ve sorularını cevapladı. Genel olarak fikir alışverişinde bulunulan toplantıda Asa, 2024-2025 yılı ürün alım kampanya sonrası süreç ile ilgili bilgiler aktardı. Başkan Asa, Marmarabirlik genelinde 57 bin 500 ton, İznik Kooperatifi olarak 14 bin 800 ton ürün alımı gerçekleştirildiğini bildirdi. Toplantıda birçok konuya değinen Asa, 2000'li yıllardaki zihniyetin yeniden gündeme gelmek için çaba sarf ettiğini, bu sebep ile ortakların çok dikkatli olmasını istedi.

Başkan Asa, yeni sezon ile ilgili hazırlıkların da başladığını bildirerek, yeni sezonda ağaç bakımında kullanılacak organik gübre, göztaşı, hazır bordo, bakırlı, helbisit ve insektisit gibi zirai ilaç satışına başladıklarını söyledi. Asa, "Zeytin üretiminde bütün girdileri temin ederek, üreticimize destek vermeyi her sezon olduğu gibi bu sezonda da sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Hidamet Asa, 27 Şubat 2025 tarihinde İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'nde Mali Genel Kurul gerçekleşeceğini söyleyerek, tüm ortakları genel kurula davet etti. Boyalıca Mahallesi'ndeki üreticiler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Asa, "27 Şubat'ta da hepinizi Genel Kurul'da Kooperatifinize sahip çıkmaya davet ediyorum"diyekonuştu. - BURSA