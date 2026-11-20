Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 9. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, bilimsel oturumlar ve sektör panelleriyle devam ediyor.

Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) ev sahipliğinde, kamu kurumları, yerel yönetimler ve meslek örgütlerinin desteğiyle Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen kongrenin ikinci gününde bilimsel oturumlar düzenleniyor.

MAYBİR Başkanı Yılmaz Kaya, arıcılığın stratejik öneme sahip bir sektör olduğunu belirterek, kongreye Türkiye'nin yanı sıra 13 ülkeden 5 bin 920 kişinin katıldığını bildirdi.

Kongre kapsamında farklı salonlarda eş zamanlı gerçekleştirilen oturumlarda yerli ve yabancı akademisyenler ile araştırmacılar sunum yapıyor.

Oturumlarda apiterapinin bütünleyici ve rejeneratif sağlıktaki rolü, çam balının biyoaktif maddeleri ve sağlık faydaları, market ballarında mikroplastik varlığı, bal sahteciliğinin ticari arıcılığa etkileri ve kovanlarda gaz sensörlerinin kullanımı gibi konular ele alınıyor.

Ayrıca coğrafi işaretli bal üretiminin gastronomi turizmine katkısı, sürdürülebilir arıcılıkta konaklama noktalarının planlanması, bal arısı ırk ve genotiplerinin korunması ile kentleşme sürecinde arıcılığın sürdürülebilirliği konularında bildiriler sunuluyor.

Program kapsamında bugün Ziya Şahin moderatörlüğünde "Türkiye'nin Balları (Çam/Kestane/Geven/Ayçiçeği)" paneli gerçekleştirilecek.

Panelde balların pazar değerinin artırılması, AR-GE çalışmaları ve bal üretim alanlarının genişletilmesine yönelik yöntemler değerlendirilecek.

Günün akşam bölümünde ise Prof. Dr. Mehmet Korkmaz moderatörlüğünde "Sektör Konuşuyor" çalıştayı düzenlenecek.

Çalıştayda üreticilerin girdi maliyetleri ve beklentileri ile bal sanayicilerinin dünya pazarında rekabet edebilmesi ve kalite kriterleri ele alınacak.

Kongre, 22 Kasım'da sona erecek.