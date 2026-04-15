Mart Ayında Otomobil Satışları D düştü

Quick Finans, SmartIQ işbirliğiyle hazırladığı 2. El Oto Raporu'nun mart ayına ilişkin verilerini paylaştı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sıfır kilometre otomobil ve hafif ticari araç satışları, mart ayında geçen yıl mart ayına göre yüzde 12,75 daralarak 101 bin 997 adet olarak gerçekleşti. Geçen aylarda pazarı yönlendiren çoklu etkilerin yanına, savaşın olumsuz yansımalarının da eklenmesiyle durgunluk daha da hissedilir hale geldi. Stok fazlasının eritilmesine yönelik süregelen agresif fiyat ve cazip kampanyalar kar marjlarının alt sınıra dayanmasına neden oldu.

15 yaş ve 350 bin kilometre sınırına kadar olan 2. el oto satışları ise geçen yıl mart ayına göre yüzde 12, geçen aya göre ise de yüzde 3 geriledi. Geçen yıla göre yaşanan gerilemenin ana nedenleri olarak, ramazan ayı etkisi, savaşın piyasalarda yarattığı dalgalanmalar, faizlerdeki düşüş eğilimiyle altının servet etkisinin terse dönmesi, petrol fiyatlarında hızlı yükseliş gibi çoklu etkiler sayılabiliyor.

İkinci el oto pazarında, yılın ilk çeyreğinde dalgalı seyir sürüyor. Ocak ayında yaşanan sert daralmanın ardından şubat ayında olumlu bir toparlanma gözlenirken, mart ayında bu toparlanmanın tekrar düşüşe geçtiği görüldü.

Mart ayında satışlar 323 bin 570 adet seviyesine gerileyerek, şubat ayına kıyasla yaklaşık yüzde 3'lük bir düşüş kaydederek, geçen yılın aynı dönemine göre ise gerileme yüzde 12 seviyesine ulaştı. Bu tablo pazarda kısa süreli toparlanmalar yaşansa da genel görünümün yönsüz seyrettiğini gösteriyor.

Mart ayında ikinci el oto pazarında stokta kalma sürelerinin değişmediği görüldü. Şubat ayında yaşanan iyileşmenin ardından, mart ayındaki düşüşe rağmen benzer seviyelerin korunması pazarın nispeten dengeli bir seyir izlediğini gösteriyor.

Pazar ortalamasında araçların elde kalma süresi 45 gün olarak sabit kaldı. Binek araçlarda 45 gün, ticari araçlarda ise 44 gün seviyesinde değişim yaşanmadı.

İkinci el hafif ticari pazarında mart ayı satışları yeniden geriledi. Şubat ayında 49 bin 567 adet seviyesine çıkan satışlar, mart ayında 46 bin 125 adede düşerek bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 7 daraldı.

Geçen yılın aynı ayına kıyasla bakıldığında da zayıf görünüm sürdü. Mart 2025'te 59 bin 370 adet olan satışların, Mart 2026'da 46 bin 125 adette kalması, pazarda yıllık bazda yaklaşık yüzde 22'lik bir düşüşe işaret ediyor.

Veriler, şubat ayında görülen sınırlı toparlanmanın kalıcı hale gelmediğini ve hafif ticari araç pazarında talebin zayıf ilerlediğini gösteriyor. Özellikle mart ayında hem aylık hem yıllık bazda yaşanan gerileme, segmentte baskının sürdüğünü işaret ediyor.

Alıcıların ulaşılabilir araçlara yönelim eğilimi, mart ayında 15 yaş üstü araç pazarını hareketli kılmaya devam etti. Şubat ayında 124 bin 300 adet olan satışlar, mart ayında 126 bin 52 adede yükselerek sınırlı da olsa artış gösterdi.

Aynı dönemde ortalama fiyatlar 415 bin 600 liradan, 411 bin 472 liraya gerilerken, stokta kalma süresi 51 günden 50 günde düştü. Bu tablo, fiyatların hafif geri çekildiği ve araçların daha kısa sürede el değiştirdiği bir pazara işaret ediyor.

Mart ayında hem adetlerde artış yaşanması hem de stok süresinin kısalması, bu segmentte piyasa canlılığının sürdüğünü gösteriyor.