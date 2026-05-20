Mart ayında tarımsal girdi fiyatları arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) mart ayında aylık yüzde 3,89, yıllık yüzde 34,26 arttı.

TÜİK, mart ayı "Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi" istatistiklerini açıkladı. Buna göre, endekste 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,89, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,25 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,26 artan endekste, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 33,01 artış kaydedildi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 4,39, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,84 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi yüzde 35,82, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde ise yüzde 25,17 artış yaşandı.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 48,33 artış ile gübre ve toprak geliştiriciler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 9,69 artış ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.