Mart ayında tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,6 arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Mart ayında tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,6 arttı

TÜİK'in verilerine göre, Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,6 arttı. Ayrıca tavuk eti üretimi yüzde 2,7 artarken, hindi eti üretimi yüzde 16,9 arttı. Ocak-Mart döneminde ise tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,7 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 7,5 arttı ve hindi eti üretimi yüzde 26,5 arttı.

14.05.2024 10:15
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Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Mart ayı kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,6 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 3,4 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 2,7 arttı, hindi eti üretimi yüzde 16,9 arttı. Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,7 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,3 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 7,5 arttı, hindi eti üretimi yüzde 26,5 arttı.

Bir önceki ay 201 bin 680 ton olan tavuk eti üretimi Mart ayında yüzde 1,6 oranında artarak 204 bin 912 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 733 milyon 464 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Mart ayında yüzde 3,3 oranında artarak 1 milyar 790 milyon 81 bin adet oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Tavuk Yumurtası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mart ayında tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,6 arttı - Son Dakika

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