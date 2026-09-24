MASAK, TEFAS'ta işlem görmediği dönemin pay sahipleri bilgisini savcılığa iletti

MASAK, TEFAS'ta işlem görmediği dönemin pay sahipleri bilgisini savcılığa ilettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MASAK, incelenen fonların TEFAS'ta işlem görmediği ve yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemdeki pay sahiplerine ait bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Bu bilgiler, söz konusu dönemde pay sahibi olanlarla ilgili inceleme kapsamında savcılığa iletildi.
MASAK, incelenen fonların TEFAS'ta işlem görmediği ve yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemdeki pay sahiplerine ilişkin bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletti.
Kaynak: AA
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