Maskeler çıktı, diş estetiği talepleri arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Maskeler çıktı, diş estetiği talepleri arttı

06.07.2022 11:48
Maskeler çıktı, diş estetiği talepleri arttı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Protetik Diş Tedavisi Bölümü'nden Dt. Özer Giray, "Dişlerimizi ve gülüşümüzü örten maskelerin kullanımındaki azalma ile estetik kaygılar geri döndü.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Protetik Diş Tedavisi Bölümü'nden Dt. Özer Giray, "Dişlerimizi ve gülüşümüzü örten maskelerin kullanımındaki azalma ile estetik kaygılar geri döndü. İhmal edilen ağız ve diş sağlığı için yapılması gereken tedavi ve estetik diş uygulamalarındaki talepler yoğunlaştı." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Giray, dişleri örten maskelerin kullanımındaki azalma ile estetik kaygılar geri döndüğünü belirterek, ihmal edilen ağız ve diş sağlığı için yapılması gereken tedavi ve estetik diş uygulamalarındaki taleplerin yoğunlaştığını belirtti.

Özellikle ön bölgede dişlerde bulunan düzensizlikleri gidermek ve yeni bir gülüş meydana getirmek amacıyla kullanılan porselen lamina uygulamasının tercih edildiğini aktaran Giray, şunları kaydetti:

"Porselen laminaların yapımında diğer yöntemlerden farklı olarak dişlerin sadece ön yüzeylerine sınırlı miktarda müdahalede bulunulur. Mevcut diş yapısında oldukça minimal işlem yapılarak gülüş estetiğinin sağlanabilmesi porselen laminaların en çok tercih edilme nedenidir. Porselen lamina yani yaprak porselen dediğimiz dişin yalnızca ön yüzeyine yapıştırılan porselenler, daha koruyucu, dış dokusuna uygun tedaviler gerçekleştiriyoruz. Doğal dişi taklit eden laminalar sayesinde istenilen gülüşe çok kısa sürede ulaşılabiliyor. Ayrıca günümüzde bu tip işlemlerin gittikçe dijitalleşmesi sonucunda hastalarımıza hem işlem öncesinde tedavi sonucunu sanal olarak gösterebilmekteyiz hem de tüm süreci dijital olarak yöneterek mükemmel sonuçlara ulaşabiliyoruz."

Giray, lamina yaptırmayı düşünen bir kişinin işlem öncesi muhakkak diş hekimi tarafından ayrıntılı bir muayene gerektiğini belirterek, porselen laminaların ön bölgede bulunan hafif çapraşıklıklarda, dişeti seviyesindeki düzensizliklere bağlı hafif asimetrilerde ve koruyucu önlemler ile düzeltilemeyen renklenmelerde başarıyla uygulandığı bilgisini paylaştı.

Hastanın ön dişlerinde çapraşıklık aşırı düzeyde değilse ve daha önceden büyük restorasyonlar uygulanmamışsa lamina yapımı için uygun bir aday belirten Giray, "İyi bakıldığında lamine dişler 10 yıla aşkın süre kullanılabilir. Tabii ki bunda ağız ve diş bakımının rolü var. Düzenli hekim kontrolleri de başarıyı yükseltir. Uzun yıllar sonra tekrarlanabilir bir tedavi olması da sıklıkla tercih edilmesinin sebepleri arasında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Estetik Operasyon Geçirdi! Son Hali Şoke Etti Estetik Operasyon Geçirdi! Son Hali Şoke Etti Kurban Bayramı öncesi kiralık araçlarda talep patlaması: On günlük kiralık araç fiyatı 10 bin liraya çıktı Kurban Bayramı öncesi kiralık araçlarda talep patlaması: On günlük kiralık araç fiyatı 10 bin liraya çıktı Yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı: Aylık yüzde 4,95 arttı, yıllık bazda yüzde 78,62'ye ulaştı Yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı: Aylık yüzde 4,95 arttı, yıllık bazda yüzde 78,62'ye ulaştı
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Maskeler çıktı, diş estetiği talepleri arttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:59 Oğuzhan Koç'un karın kasları gerçek mi? Sosyal medya kullanıcıları aynı yorumu yapıyor: Ameliyatla kas yaptırmış
11:53 1 yıldır aşk yaşayan Hilal Altınbilek ile Metin Hara çifti dünyaevine giriyor
11:50 Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmışlardı! İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve 31 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı
11:46 Mustafa Destici mazottaki artışın nedeni olarak küresel enerji fiyatlarını gösterdi: Aylık giderlerimiz 60-70 bin liraya çıktı
11:45 Ümit Özdağ'ın iddiası ortalığı karıştırdı! Esenler Kaymakamlığı, "Afganlar Suriyeli kıza tecavüz etti" sözlerini yalanladı
11:42 Ankara'da ekmeğe 1 lira zam geldi
11:40 Hekimlerden yurt dışında çalışabilmek için gerekli olan iyi hal belgesine yoğun talep: Haziranda 229 başvuru daha geldi
11:31 Prof. Dr. Canan Karatay tavsiye etti: Evinizin başköşesinde zeytinyağı olsun
11:27 Galatasaray formasını giyinen Paraguay'daki bir takım turnuvanın şampiyonu oldu! "Her maçını izliyoruz"
11:22 Gram altının fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 12:08:18. #1.13#
SON DAKİKA: Maskeler çıktı, diş estetiği talepleri arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement