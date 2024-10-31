MASKİ Alo 185 Çağrı Merkezi Yenilendi, Hızlı Hizmet Başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

MASKİ Alo 185 Çağrı Merkezi Yenilendi, Hızlı Hizmet Başlıyor

MASKİ Alo 185 Çağrı Merkezi Yenilendi, Hızlı Hizmet Başlıyor

MASKİ Alo 185 Çağrı Merkezi, su arıza bildirimleri ve şikayetlerinin daha hızlı çözümü için yenilendi. Genişleyen kadrosuyla çağrılar daha kısa sürede yanıtlanacak, sorunlara anında müdahale edilecek.

31.10.2024 10:11  Güncelleme: 10:13
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Vatandaşların su arıza bildirimleri ve şikayetlerine daha hızlı çözüm sunmak amacıyla MASKİ Alo 185 Çağrı Merkezi yenilendi ve kadrosu güçlendirildi. Suyla ilgili tüm şikayetler artık daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulacak. Çağrı merkezinin genişleyen ekibi sayesinde, çağrılar daha kısa sürede yanıtlanacak, sorunlara anında müdahale edilecek.

Yurttaşlardan gelen su arıza bildirimlerinin ve şikayetlerin daha hızlı çözülmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Çözüm Merkezleri ayrıldı. Yenilenen ve genişletilen kadrosu ile MASKİ ALO 185 Çağrı Merkezi hizmet vermeye başladı. Çağrı merkezine gelen bildirimler zaman kaybedilmemesi için saha ekiplerine online olarak bildiriliyor. Böylece yurttaşların sorunlarına anında ve hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Çağrı Merkezi'nde görev yapan personeli ziyaret etti.

Telefon sırası bekleme süresi de azaltılacak

MASKİ ALO 185 Çağrı Merkezine önümüzdeki günlerde 444 3 185 numaralı hat ilave edilecek. Kısa süre içerisinde uygulamaya alınacak yeni numara ile yurttaşlar iki farklı numara üzerinden MASKİ'ye ulaşabilecek. Bu sayede, telefonda uzun süre beklenmeyecek.

MASKİ daha hızlı hizmet verecek

Yurttaşlara daha hızlı bir şekilde hizmet vermek için Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Çözüm merkezlerini ayırdıklarını belirten MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, "Yurttaşlarımız Manisa'nın neresinden ararsa arasın tek merkeze ulaşıp şikayet ve önerilerini iletebilecek. Arıza ve şikayetler sisteme kayıt olduktan hemen sonra sahadaki ekiplere anında iletilip sorun çözülecek" dedi.

Personel sayısı da artırıldı

Personel sayısını artırdıklarını ifade ederek sözlerine devam eden Postacı, "MASKİ ALO 185 Çağrı Merkezimiz ile içme suyu ve kanalizasyon sorunlarına dair istek ve talepler, fatura ve abonelik bilgileri gibi birçok işlem hızlı ve kolay bir şekilde yapılabiliyor. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızdan gelen bildirimlere günün her saati hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Amacımız en kısa sürede yurttaşlarımızın sorunlarının giderilmesidir. Ayrıca su kesintisi yaşanan bölgeye 185 Çağrı Merkezinden oluşturulan arıza taleplerine ve iş emri sonuçlarına dair vatandaşlara SMS yoluyla bilgilendirme yapıyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi MASKİ Alo 185 Çağrı Merkezi Yenilendi, Hızlı Hizmet Başlıyor - Son Dakika

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