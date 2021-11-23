Üye Girişi
MASKİ'den 'Soğuk havalarda sayaçlarınızı koruyun' uyarısı - Son Dakika

MASKİ'den 'Soğuk havalarda sayaçlarınızı koruyun' uyarısı

23.11.2021 10:34
MASKİ'den 'Soğuk havalarda sayaçlarınızı koruyun' uyarısı

MASKİ Genel Müdürlüğü, havaların soğumasıyla birlikte su sayaçlarının zarar görmemesi için vatandaşları uyardı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, havaların soğumasıyla birlikte su sayaçlarının zarar görmemesi için vatandaşları uyardı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, su sayaçlarının soğuktan korunması yönünde uyarılarda bulundu. Su ve Atıksu Sözleşmesi'nin ilgili maddesi uyarınca, abonelerin sayaçlarını dış etkenlerden koruyarak zarar görmesini önleyici tüm tedbirleri almakla yükümlü olduğunun altını çizen MASKİ, sayacın bulunduğu yerin soğuk hava akımına karşı muhafaza edilmesi gerektiğini belirtti. Açıkta kalan su borularının izocam, bez ve yün parçası, talaş ya da kılıfla kaplanmasını öneren yetkililer, sayacın bulunduğu yere beton, ahşap veya demirden bir koruma yapılmasının da sayacın korunması açısından fayda sağlayacağını söyledi.

"Donan sayaçları açmak için ateş ve sıcak su kullanmayın"

MASKİ Genel Müdürlüğü, alınan her türlü önleme rağmen sayaçlarda donma meydana gelmesi durumunda yapılacak müdahale konusunda da bilgiler verdi. Donan sayaçların hiçbir şekilde ateş ve sıcak su ile temas ettirilmemesi vurgulanarak, vananın kapatılıp su akışının kesilmesi gerektiği belirtildi. Bu gibi sorunlarla karşılan abonelerin 185 numaralı Çözüm Merkezi'ni arayarak konuyla ilgili yardım alabilecekleri ifade edildi. - MANİSA

MASKİ'den 'Soğuk havalarda sayaçlarınızı koruyun' uyarısı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi MASKİ'den 'Soğuk havalarda sayaçlarınızı koruyun' uyarısı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız 10:26 Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız İşte akciğerleri tertemiz yapan 10 müthiş besin! 10:24 İşte akciğerleri tertemiz yapan 10 müthiş besin! Son Dakika! 10:22 Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı
Sosyal medyada paylaşım yapıp kayıplara karıştılar! 16 yaşındaki iki kız çocuğu her yerde aranıyor 09:30 Sosyal medyada paylaşım yapıp kayıplara karıştılar! 16 yaşındaki iki kız çocuğu her yerde aranıyor WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! 08:38 WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı 07:58 Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı
Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti 07:39 Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi 17:45 Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi

Son Dakika Haberleri
10:31 Başak Cengiz'in adı mezun olduğu fakültede yaşayacak!
10:25 Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız
10:24 İşte akciğerleri tertemiz yapan 10 müthiş besin!
10:24 Derbideki olaylar sonrası Galatasaray'a 52 bin 500 liralık fatura
10:22 Sabit saat uygulamasına tepkiler devam ediyor
10:21 Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı
10:07 İstanbul'da en çok trafik kazasının yaşandığı 10 yer!
10:00 Farkındalık yaratmak isteyen Rus politikacı, soyunup kara atladı
09:56 Eski aşıklar Kubilay Aka ve Miray Daner ödül töreninde pişti oldu
09:56 Marketlerde un, yağ ve şekerden sonra Türk kahvesine de kota geldi!
Başak Cengiz'in adı mezun olduğu fakültede yaşayacak! Başak Cengiz'in adı mezun olduğu fakültede yaşayacak!         
10:32
Derbideki olaylar sonrası Galatasaray'a 52 bin 500 liralık fatura Derbideki olaylar sonrası Galatasaray'a 52 bin 500 liralık fatura         
10:24
Sabit saat uygulamasına tepkiler devam ediyor Sabit saat uygulamasına tepkiler devam ediyor         
10:23
Müslüme'nin ölümüyle ilgili tutuklanan dede, arama çalışmalarında böyle konuşmuş: Ben sürüye gitmiştim Müslüme'nin ölümüyle ilgili tutuklanan dede, arama çalışmalarında böyle konuşmuş: Ben sürüye gitmiştim         
10:04
Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"         
09:25
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı         
07:59
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü         
07:57
Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık         
07:36
Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak         
17:06
Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım         
16:13
Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar         
16:11
Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı         
15:01
Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor         
14:48
İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!" İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"         
14:47
Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı         
14:11
İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi         
13:38
AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt! AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt!         
13:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 10:40:10. #1.12#
SON DAKİKA: MASKİ'den 'Soğuk havalarda sayaçlarınızı koruyun' uyarısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement