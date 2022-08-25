Su sıkıntısı yaşayan mahalle için sondaj vuruldu - Son Dakika
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Su sıkıntısı yaşayan mahalle için sondaj vuruldu

25.08.2022 12:09
Su sıkıntısı yaşayan mahalle için sondaj vuruldu

MASKİ Genel Müdürlüğü, Köprübaşı ilçesine bağlı Cıcıklı Mahallesinde vatandaşlara daha verimli, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına yeni bir sondaj kuyusu açtı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Köprübaşı ilçesine bağlı Cıcıklı Mahallesinde vatandaşlara daha verimli, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına yeni bir sondaj kuyusu açtı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Köprübaşı ilçesine bağlı Cıcıklı Mahallesinde vatandaşlara yeni bir içme suyu kaynağı kazandırmak için sondaj çalışması yaptı. Saniyede 3 litre verime sahip suya ulaşılan sondaj, yapılacak testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından hat bağlantıları yapılarak mahallelerin kullanımına sunulacak.

"Çalışmadan çok memnun kaldık"

Mahalle sakinleriyle birlikte sondaj çalışmalarının gerçekleştiği alanda inceleme yapan ve memnuniyetini ifade eden mahalle muhtarı Şaban Eroğlu, "Mahallemizde yaşanan su sıkıntıları nedeniyle durumu yetkililere ilettik. MASKİ yetkililerimiz mahallemizde yeni bir sondaj kuyusu açtı. Saniyede 3 litre verime ulaşıldı. Çalışmadan çok memnun kaldık. Yakın zamanda hat bağlantıları da yapılınca mahallemizin su sıkıntısı kalmayacak inşallah. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve MASKİ yetkililerimize teşekkür ederiz" dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Köprübaşı, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Su sıkıntısı yaşayan mahalle için sondaj vuruldu - Son Dakika

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