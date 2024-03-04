MASKİ Su Kaçak Tespit Cihazıyla Su İsrafını Önlemeye Devam Ediyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde su kaçak tespit cihazı ile gece gündüz kontrollerini tüm hızıyla sürdürüyor. Doğal kaynakların korunması ve su israfını önlemeye yönelik il genelinde yoğun mesai harcayan ekipler, yüzeye çıkmayan su patlaklarını bularak hızlı müdahale sağlıyor. Çalışmalarla birlikte su israfı engellenirken, vatandaşların kesintiler nedeniyle mağduriyet yaşamalarının da önüne geçiliyor.
Manisa merkez ve ilçelerinde su tasarrufunu sağlamak ve israfını önlemek için çalışmalarına aralıksız devam eden Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, teknik ekip ve donanımıyla gece gündüz denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Merkez ve ilçelerde su kaçak tespit cihazı ile şebeke kaçaklarının kontrolü gerçekleştirilerek yüzeye çıkmayan arızanın bulunduğu bölge titizlikle tespit ediliyor. Tespit edilen arıza noktasal olarak ekipler tarafından kazılarak ve onarımı yapılarak kısa bir süre içerisinde kaçak önlenmiş oluyor. Çalışmalar neticesinde vatandaşların büyük çaplı kesintiler nedeniyle mağduriyet yaşamalarının önüne geçiliyor.
"Amacımız arızaların önüne geçmek"
MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün büyük bir hassasiyetle üzerinde durduğu suyun korunması ve israfını önlemeye yönelik çalışmalarımız 7 gün 24 saat devam ediyor. Su kayıp ve kaçakların en aza indirilmesi amacıyla teknolojik imkanları da en iyi şekilde değerlendiriyoruz. İçme Suyu Dairesi Başkanlığımız bünyesinde bulunan su kaçak tespit cihazı ile düzenli olarak saha kontrolleri yapılıyor, yüzeye çıkmayan su kaçakları tespit ediliyor. Akustik cihazla yapılan dinlemeler birçok avantaj sağlıyor. En önemlisi harita yardımıyla yapılan tespit sayesinde gereksiz kazılar da yapılmıyor. Bu da ekonomik anlamda önemli kazanımlar sağlıyor. Böylece arıza büyümeden vatandaşlarımızın mağduriyetini önlüyor ve en önemlisi de en değerli kaynağımız olan suyun israf edilmesinin önüne geçiyoruz. Suyumuzu korumak için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - MANİSA
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