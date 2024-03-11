MASKİ, Zıraman Mahallesi\'nde alt ve üstyapı yenilemelerini tamamladı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesine bağlı Zıraman Mahallesi'nde 154 Mahalle Projesi kapsamında yürüttüğü alt ve üstyapı yenilemelerini tamamladı. Mahallede toplam 2 kilometrelik kanalizasyon, 3 kilometrelik içme suyu hattı, 50 metreküplük prefabrik içme suyu deposu ve 12 bin metrekarelik de kilit parke taşı döşendi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi ile köy ya da belde durumundan mahalleye dönüşen yerleşim yerlerini modern ve sağlıklı sistemlerle tanıştırmaya devam ediyor. MASKİ, bu proje kapsamında Selendi ilçesine bağlı Zıraman Mahallesi'nde başlattığı alt ve üstyapı dönüşümünü de tamamlandı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde öncelikle 2 kilometrelik kanalizasyon, 3 kilometrelik içme suyu hattı döşendi. 50 metreküplük prefabrik içme suyu deposunun da yapıldığı mahallede 12 bin metrekarelik alanda kilit parke taşı uygulaması yapılarak üstyapı da modern bir görünüme kavuşturuldu.
Mahalleler MASKİ ile kalkınıyor
Zıraman mahallesinde yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla modern bir görünüme kavuştuğunu ifade eden Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün vizyonu doğrultusunda Selendi ilçemize bağlı Zıraman Mahallesinde alt yapı çalışmalarımızı tamamladık. Mahallemizde 2 kilometre kanalizasyon, 3 kilometre de içme suyu hattı ve 12 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme işini hayırlısıyla tamamladık. Kırsal mahallelerimizin kalkınması ve merkez mahallelerden farkı kalmaması için yoğun mesai harcıyoruz. Tamamlanan çalışmalarımız hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA
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BAĞDAT, 11 Mart 2024 (Xinhua) -- Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan pazarlar Ramazan ayı hazırlıkları nedeniyle hareketlilik kazandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattına hizmet verecek Sorgun ve Akdağmadeni YHT garlarının tamamlanarak hizmete hazır hale getirildiğini ve 13 Mart Çarşamba günü düzenlenecek törenlerle hizmete alınacağını bildirdi. Sorgun YHT Garı'nın 240 bin yolcu kapasiteli olacağı, 980 metrekaresi kapalı olmak üzere 12 bin metrekare alan üzerine kurulacağı ve birçok sosyal donatının da yer alacağı belirtildi. Akdağmadeni YHT Garı'nın ise 135 bin yolcu kapasiteli olarak yapıldığı ve 810 metrekaresi kapalı 9 bin metrekare alan üzerine kurulduğu açıklandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yalova Organize Sanayi Bölgesi Toplu Temel Atma ve Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, makine sektöründe 9 bin 400'den fazla yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini ve 491 milyar lira sabit yatırımı teşvik ederek 182 binden fazla nitelikli istihdamın önünü açtıklarını söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yalova Meyve Suyu Üretim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Kacır, Yalova'nın tarım potansiyelini açığa çıkaracak bu projenin hayırlı olmasını diledi.
Samsun-Vezirköprü Susuz Çayı havzasının 2. kısmında yapılan inşaat çalışmaları kapsamında 3 bin 900 metre taş tahkimatlı sedde, köprü, menfez ve köprü korkulukları yapılacak. DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik ve teknik heyet, çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.
İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu, TBMM Başkanlığına en düşük emekli maaşının asgari ücretten az olmamasına ilişkin kanun teklifi sunduklarını bildirdi. Zorlu, emekli maaşlarının durumuna dikkati çekerek, Türkiye'nin bu tartışmayı hakketmediğini ve emekli maaşlarının açlık sınırı altında kaldığını belirtti. Ayrıca, en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi verdiklerini açıkladı.
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