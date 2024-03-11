MASKİ, Zıraman Mahallesi'nde alt ve üstyapı yenilemelerini tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

MASKİ, Zıraman Mahallesi'nde alt ve üstyapı yenilemelerini tamamladı

MASKİ, Zıraman Mahallesi\'nde alt ve üstyapı yenilemelerini tamamladı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesine bağlı Zıraman Mahallesi'nde 154 Mahalle Projesi kapsamında yürüttüğü alt ve üstyapı yenilemelerini tamamladı. Mahallede toplam 2 kilometrelik kanalizasyon, 3 kilometrelik içme suyu hattı, 50 metreküplük prefabrik içme suyu deposu ve 12 bin metrekarelik de kilit parke taşı döşendi.

11.03.2024 14:50  Güncelleme: 14:54
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MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesine bağlı Zıraman Mahallesi'nde 154 Mahalle Projesi kapsamında yürüttüğü alt ve üstyapı yenilemelerini tamamladı. Mahallede toplam 2 kilometrelik kanalizasyon, 3 kilometrelik içme suyu hattı, 50 metreküplük prefabrik içme suyu deposu ve 12 bin metrekarelik de kilit parke taşı döşendi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi ile köy ya da belde durumundan mahalleye dönüşen yerleşim yerlerini modern ve sağlıklı sistemlerle tanıştırmaya devam ediyor. MASKİ, bu proje kapsamında Selendi ilçesine bağlı Zıraman Mahallesi'nde başlattığı alt ve üstyapı dönüşümünü de tamamlandı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde öncelikle 2 kilometrelik kanalizasyon, 3 kilometrelik içme suyu hattı döşendi. 50 metreküplük prefabrik içme suyu deposunun da yapıldığı mahallede 12 bin metrekarelik alanda kilit parke taşı uygulaması yapılarak üstyapı da modern bir görünüme kavuşturuldu.

Mahalleler MASKİ ile kalkınıyor

Zıraman mahallesinde yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla modern bir görünüme kavuştuğunu ifade eden Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün vizyonu doğrultusunda Selendi ilçemize bağlı Zıraman Mahallesinde alt yapı çalışmalarımızı tamamladık. Mahallemizde 2 kilometre kanalizasyon, 3 kilometre de içme suyu hattı ve 12 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme işini hayırlısıyla tamamladık. Kırsal mahallelerimizin kalkınması ve merkez mahallelerden farkı kalmaması için yoğun mesai harcıyoruz. Tamamlanan çalışmalarımız hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Selendi, Emlak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MASKİ, Zıraman Mahallesi'nde alt ve üstyapı yenilemelerini tamamladı - Son Dakika

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