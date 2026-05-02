İzmir Boat Show Deniz Tutkunlarını Buluşturuyor
İzmir Boat Show Deniz Tutkunlarını Buluşturuyor

02.05.2026 13:22  Güncelleme: 13:26
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen MAST İzmir Boat Show, deniz tutkunlarını ve sektör profesyonellerini buluşturuyor. 350'den fazla deniz aracı ve geniş ürün yelpazesiyle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunan fuar, 3 Mayıs'a kadar 11.00-19.00 saatleri arasında gezilebilir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve ED Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen MAST İzmir Boat Show - 4. Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı, açıldığı ilk günden bu yana artan ziyaretçi ilgisiyle üçüncü gününü geride bıraktı. Fuar alanında gün boyunca yoğunluk yaşandı. Fuar İzmir A ve B hollerinde düzenlenen fuarda, boyları 3 ile 15 metre arasında değişen 350'nin üzerinde deniz aracı sergileniyor. Motor yatlar, tekneler ve deniz ekipmanlarının yer aldığı fuarda, ürünlerin yaklaşık yüzde 70'i yerli üretimden oluşuyor. Fuar açıldığı ilk günden bu yana ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Deniz tutkunları gün boyunca ürünleri incelerken, katılımcı firmalarla birebir görüşmeler gerçekleştiriyor.

Pazar 19.00'a kadar açık

100 bin liradan 30 milyon liraya kadar uzanan geniş fiyat aralığında teknenin sergilendiği fuar; sadece sektör profesyonellerini değil, tekne ve yat tutkunlarını da ağırlıyor. Broker ve yat satış-kiralama acentelerinden distribütörlere, ithalat ve ihracatçılardan toptan alım yapan bayilere ve tasarımcılara kadar geniş bir ziyaretçi profili fuarda yer alıyor. Halka açık olarak düzenlenen MAST İzmir Boat Show, her gün 11.00 - 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Fuar, 3 Mayıs Pazar günü saat 19.00'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. - İZMİR

Karaya oturan gemi için nefes kesen kurtarma: Halat atar roketler devreye girdi Karaya oturan gemi için nefes kesen kurtarma: Halat atar roketler devreye girdi
Fuze filminin “sarı filtreli“ İstanbul sahneleri tepki çekti Fuze filminin "sarı filtreli" İstanbul sahneleri tepki çekti
İran, ABD’ye son teklifini Pakistanlı arabulucularla gönderdi İran, ABD'ye son teklifini Pakistanlı arabulucularla gönderdi
Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı Bu parayı veren Mourinho’yu alır Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı! Bu parayı veren Mourinho'yu alır
Takımdan ayrılacak mı İşte Torreira’nın son kararı Takımdan ayrılacak mı? İşte Torreira’nın son kararı
Athena Gökhan’dan Galatasaray’ın küfürlü bestesine olay yorum: Benim için şeref Athena Gökhan'dan Galatasaray'ın küfürlü bestesine olay yorum: Benim için şeref

13:55
Tülay Özer’e son veda Kardeşi Zerrin Özer cenazede fenalık geçirdi
Tülay Özer'e son veda! Kardeşi Zerrin Özer cenazede fenalık geçirdi
13:33
’Yakışıklı Güvenlik’ten Arif Kocabıyık’a tepki: Ahım tuttu
'Yakışıklı Güvenlik'ten Arif Kocabıyık'a tepki: Ahım tuttu
13:19
Avukatlara sosyal medya kısıtlaması Özel takip merkezi kuruluyor
Avukatlara sosyal medya kısıtlaması! Özel takip merkezi kuruluyor
13:14
Amed mi, Erokspor mu 1. Lig’de düğüm çözülüyor
Amed mi, Erokspor mu? 1. Lig'de düğüm çözülüyor
12:02
Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu’nun mesajı okunurken kavga çıktı
Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu'nun mesajı okunurken kavga çıktı
11:52
İran savaşı havacılığı vurdu ABD’li şirket iflas etti
İran savaşı havacılığı vurdu! ABD'li şirket iflas etti
