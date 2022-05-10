Matriks, yılın ilk çeyreğinde 15,4 milyon TL net kar elde etti - Son Dakika

Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ'nin bu yılın ilk çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71,62 artarak 15 milyon 428 bin 67 TL olarak gerçekleşti.

Matriks, yılın ilk 3 ayına ait konsolide finansal verilerini açıkladı.

Şirket, sağladığı önyüz ve altyapı çözümleri ile Borsa İstanbul, FX ve kripto para yatırımcılarının, veri, haber, analiz-işlem platformu, robotik işlem ve yüksek hızlı emir iletimi gibi geniş bir yelpazede ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

Şirketin 2022'nin ilk 3 aylık dönem net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71,62 artarak 15 milyon 428 bin 67 TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Matriks Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, karlılık rakamlarının, zorlu koşullara rağmen yıla güçlü bir başlangıç yaptıklarına işaret ettiğini belirterek, "2021 yılı nisan ayında gerçekleştirdiğimiz halka arzımızın ilk yılını tamamlarken, çeyrek bazında en yüksek net kar rakamına ulaşmış olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Nisan ayında gerçekleşen genel kurul toplantısında bu yıl da kar payı dağıtımı yapılması yönünde karar alındığını bildiren Tutar, "İlk yılımızda gerçekleştirdiğimiz, örneği piyasalarımızda az görülen, bedelsiz hisse devrinin yanı sıra tamamladığımız hisse geri alım programı ve ikinci kez aldığımız temettü kararı ile yatırımcılarımızın yanında olduğumuzu gösterdik." değerlendirmesinde bulundu.