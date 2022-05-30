MATSO Başkanı Güngör, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na talep ve sorunları iletti

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, odayı ziyaret eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu'na hazırlamış oldukları talep ve sorunları içeren dosyayı sundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, MATSO'yu ziyaret etti. Batı Akdeniz Ticaret Buluşması çerçevesinde Antalya'ya gelen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ikinci adresi Manavgat oldu. Başkan Hisarcıklıoğlu beraberindeki heyetle birlikte MATSO ekibi tarafından oda giriş kapısında karşılandı. Ziyarette, MATSO'nun çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, başarılı çalışmaları nedeniyle Başkan Güngör ve MATSO Yönetimini kutladı. Hisarcıklıoğlu, Manavgat İş Dünyası'nın sorunlarını dinledi.

Başkan Hisarcıklıoğlu'na ziyaretleri için teşekkür eden MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat iş Dünyası'nın sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili bilgiler vererek, "MATSO olarak üyelerimizin talep ve sorunlarının çözümü konusunda bugüne kadar şahsınızın göstermiş olduğu gayretlerden dolayı şahsım ve Manavgat İş Dünyası adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Dosyada yer alan maddeler

Başkan Güngör'ün TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na sunduğu dosyada şu maddeler yer aldı:

"Turizm bölgelerinde faaliyet gösteren tüm firma ve işletmelerin sicillerine bakılmaksızın finansa erişimin kolaylaştırılarak ödemesiz dönemlerin ve kredi vadelerinin uzun olduğu kredi desteklerinin sağlanması. Bankalara gönderilen KGF limitlerinin çok düşük olmasından dolayı bölgemize özel daha yüksek limitlerin açılması. Firma ve işletmelerin vergi ve SGK prim ödemeleri ve benzeri kamuya olan borçlarının yapılandırılarak ilk taksit ödemelerinin 2023 yılına ertelenmesi. 5174 Sayılı Kanun'a tabi ticaret ve sanayi odaları üyelerinin kredi kefalet kooperatiflerinden faydalandırılması Rusya'dan gelen turistlerin Türkiye'de kredi kartlarını kullanmalarının sağlanması. Seyahat acentelerinin devlet desteklerinden yararlandırılması ve ülkemize turist taşıyan turistik uçak seferlerine yönelik desteklerin sağlanması. Manavgat-Antalya arasındaki mevcut D-400 karayolunun ihtiyaca cevap vermemesi nedeniyle yeni alternatifler üretilmesi. Antalya-Manavgat-Alanya arasında turizm merkezlerinde mevcut olan turizm caddelerinin birbirine bağlanması. Antalya-Manavgat-Alanya arasında kuzey çevre yolu projesinin hayata geçirilmesi. Atıl durumdaki kamu arazilerinde güneş enerjisi sistemlerinin kurularak ekonomiye katkı sağlanabilmesi için firmalara bu arazilerin üst hakkı veya irtifa hakkı kurulmak suretiyle tahsis edilmesi. Tarım sektöründe üretim planlaması yapılması. Her sektörde olduğu gibi inşaat sektöründeki yüksek maliyet artışları sebebiyle konut üretiminde yaşanan durağanlık nedeniyle yaşanan sıkıntılar." - ANTALYA