Mavi Ekonomi Zirvesi Karadeniz'de Başladı

27.03.2026 17:15
Karadeniz ve Trabzon'un mavi ekonomi potansiyelini ortaya çıkarmak için düzenlenen "Mavi Ekonomi Zirvesi" başladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde Darıca Yat Kulübünce düzenlenen zirvede konuşan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ) Genel Sekreter Yardımcısı ve Büyükelçi Doç. Dr. Merve Safa Kavakcı, zirvelerin ve toplantıların dünya ekonomisine katkı sağladığını söyledi.

Karadeniz'de denizcilik alanında oluşturulan rotalar ve demiryollarının ulaştırma ile taşımacılık alanında çok büyük katkılar sağlayacağını belirten Kavakcı, "Hem Asya hem de Avrasya'da bunun etkilerini görmek mümkün. Amacımız sürdürülebilir bir bağlantı oluşturmak. Karadeniz bölgesinde bizler sürdürülebilir bir mavi ekonomi oluşturmaya çalışıyoruz. Bundan da kastımız gemicilik, balıkçılık, turizm ve limanların işletilmesine, deniz hayatının korunmasıyla birlikte uzun vadede refah oluşturacak şekilde geliştirilmesidir." ifadelerini kullandı.

Kavakcı, Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi'nin (UNOPS) yapılan bazı projelere ortak olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güvenlik, bakış açısı da yine eksik edilmiyor. Bu da farklı bir alan. İster taşımacılık, nakliye kısmı olsun ister gıda güvenliği kısmı olsun mutlak surette risk kat sayılarını dikkate alıyoruz ve bunlar üzerinden çalışmalar yaparak faaliyetlerimizi düzenliyoruz. Kural temelli, istikrarlı ve öngörülebilir bir çevre bizler için en önemlisi. O yüzden de çalışmalarımızı bu şekilde yapmaktayız. Dönüşüm alanlarında da farklı çalışmalarımız var. Orada da proje temelli kalkınma çalışmaları yapıyoruz."

Mavi Ekonomi Zirvesi Genel Sekreteri Recep İlhan Yıldız ise zirvenin Karadeniz'in ekonomik ve stratejik geleceğine dair ortak bir vizyon taşıdığını söyledi.

Dünyanın hızla değiştiğini, enerji hatları, ticaret yolları ve küresel dengelerin yeniden şekillendiğini belirten Yıldız, "Bu süreçte Karadeniz stratejik bir merkez olarak öne çıkmaktadır. Mavi ekonomi artık bir tercih değil, zorunluluktur. Ancak bu kalkınma, güvenlik ve istikrar işbirliği olmadan sürdürülemez." dedi.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Ukrayna Delegasyonu üyesi Ivan Kyrylenko da mavi ekonominin sürdürülebilir bir kalkınma modeli olduğuna işaret etti.

Kyrylenko, Ukrayna'nın Karadeniz'de kültür ve sağlık turizmi programları olduğuna değinerek, "Bu bağlamda parlamenterler arası iş birliğinin özellikle önemi ortaya çıkıyor. Çevre güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma anlamında önemli hedefleri olan bir örgüt. Ukraynalı yetkililer adına Türkiye Cumhuriyeti'ne, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bütün Türk halkına da barışa yönelik gösterdiği çabalar, arabuluculuk girişimleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Üç gün sürecek zirvenin açılış programına, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (TTSO) Erkut Çelebi, KEİPA Genel Sekreter Yardımcısı Borys Kolisnychenko, OECD İstanbul Merkezi Direktörü Achraf Bouali, kamu kurum temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Advertisement
