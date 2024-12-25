Mavi Nefes Projesi ile Deniz Ekosistemine Korumaya Devam - Son Dakika
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Ekonomi

Mavi Nefes Projesi ile Deniz Ekosistemine Korumaya Devam

Mavi Nefes Projesi ile Deniz Ekosistemine Korumaya Devam

Fethiye-Göcek ve Saros Körfezi'nde deniz çayırları ve mercanların korunması hedefleniyor.

25.12.2024 13:19
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TURMEPA işbirliğiyle sürdürülen Mavi Nefes projesi kapsamında, Fethiye- Göcek ve Saros Körfezi'nde çalışmalar devam ediyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, iklim kriziyle mücadelede deniz ekosisteminin korunmasını önceliklendiren proje kapsamında, bu yıl Fethiye-Göcek ve Saros Körfezinde deniz çayırları ve mercanların korunmasına yönelik önemli adımlar atıldı.

Deniz çayırları ve mercan habitatlarının korunması, ekimi ve izlenmesini hedefleyen çalışmalarla, deniz ekosistemini denizlerdeki biyoçeşitliliği iyileştirme yönünde uzun vadeli bir etkinin yaratılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında, yaz döneminde Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesinde deniz çayırı Posidonia Oceanica ile Saros Körfezinde deniz çayırı ve mercanların koruma, transplantasyon (ekim) ve izleme çalışmalarıyla ilgili ara raporlar yayınlandı.

Ara raporlar umut verici sonuçlar ortaya koydu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Biyoloji Bölümü/ Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergün Taşkın'ın bilimsel liderliğinde yürütülen Fethiye Göcek Körfezi'nde "Koy ve Kıyılarda Deniz Çayırı Posidonia Oceanica Deniz Çayırlarının İzlenmesi, Korunması ve Ekimi Projesi"nde kısa sürede başarılı sonuçlar ortaya kondu.

Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesinde (ÖÇKB) yürütülen çalışmalarda, 9 istasyonda Posidonia Oceanica türü deniz çayırlarının transplantasyonu ve yayılışı izlendi. 6 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde yapılan çalışmalarda, ekimi yapılan fidelerin en az yüzde 70 canlılığını koruduğu belirlendi. Posidonia Oceanica çayırlarında 50 tür balık da tespit edildi.

Bölgedeki gelecek dönem hedefi ise 10 bin fide transplantasyonuyla ekosistemin güçlendirilmesi olacak. Ayrıca, bölgede 1545 deniz türü tespit edilerek biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik adımlar da atıldı.

İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Dalyan'ın bilimsel liderliğinde yürütülen "Saros Körfezi Deniz Çayırı ve Mercan Koruma, Ekimi ve İzleme Projesi'nde ise 1-10 Temmuz 2024 arasında 19 noktada 23 dalış gerçekleştirildi. Çalışmalarda 382 türün varlığı tespit edilirken, deniz çayırlarının karbon yutak alanı olarak önemi vurgulandı ve Sarı Gorgon kolonileri gibi kritik habitatlar haritalandırıldı.

Yılda ortalama 50 milyar ton karbon emisyonu üretilen gezegenimizde en önemli doğal oksijen kaynaklarından biri olan deniz çayırlarının ve en önemli karbon tutan ekosistemlerden olan mercanların korunması iklim kriziyle mücadelede hayati rol oynuyor. Proje raporlarına göre, her gün bir metrekaresi 14 litreden fazla oksijen üreten deniz çayırları, balıklar ve diğer deniz canlıları için yumurtlama ve barınma alanı sunuyor. Ayrıca mercanlar, biyoçeşitlilik ve karbon tutma kapasiteleri ile iklim değişikliğiyle mücadelede hayati bir role sahip.

Hazırlanan ara raporlarda da ortaya konulduğu üzere, deniz çayırları ve mercanların yok olma sebepleri arasında kıyı yapılaşması, bu alanlarda bilinçsiz çapalama, kirlilik ve deniz suyunun ısınmasıyla artan istilacı türler öne çıkıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Mavi Nefes Projesi ile Deniz Ekosistemine Korumaya Devam - Son Dakika

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