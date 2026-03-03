Maxion İnci Jant Grubu'nda Yeni Atama - Son Dakika
Maxion İnci Jant Grubu'nda Yeni Atama

Maxion İnci Jant Grubu\'nda Yeni Atama
03.03.2026 16:41
Gülçin Tekin, Maxion Wheels Türkiye Operasyonları Genel Müdürü olarak atandı.

Maxion İnci Jant Grubu'nun Türkiye'deki 5 jant fabrikasını kapsayan operasyonlarının liderliğine Gülçin Tekin atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, atamayla Maxion Wheels Türkiye Operasyonları Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Tekin, Türkiye'de faaliyet gösteren 6 üretim tesisinin üretim süreçleri ve operasyonel performansından sorumlu olacak.

Maxion Wheels'ın küresel üretim ağı içinde stratejik öneme sahip Türkiye operasyonlarında, planlı geçiş süreciyle gerçekleştirilen atama operasyonel sürekliliği ve başarıyı desteklemeyi amaçlıyor.

Tekin, Türkiye'deki 5 jant fabrikasını kapsayan operasyonların liderliğini yürütecek.

İş hayatına 1997'de başlayan Tekin, 2011'den bu yana İnci Holding ile Iochpe-Maxion ortaklığında faaliyet gösteren Maxion İnci Jant Grubu bünyesinde görev yapıyor.

Tekin, şirkette İnsan Kaynakları Direktörü olarak başladığı görevine ek olarak 2015-2019 arasında Maxion Wheels Global Organizasyonel Gelişim Direktörü rolünü üstlendi.

Maxion Türkiye Operasyonları kapsamında yönetim sistemleri, kurumsal iletişim, idari işler, operasyonel mükemmellik (OPEX), SAP ve bilgi teknolojileri uygulamaları gibi birçok fonksiyonun liderliğini 2018'den itibaren yürüten Tekin, 2019'dan bu yana Maxion Wheels'ın küresel organizasyonuna insan ve süreç geliştirme projelerinde danışmanlık yapıyor.

Kaynak: AA

