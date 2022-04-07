Mayınlara inat hamsi ve istavritin kilosu 25 liraya düştü: Tezgahlarda izdiham var - Son Dakika
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Mayınlara inat hamsi ve istavritin kilosu 25 liraya düştü: Tezgahlarda izdiham var

07.04.2022 16:49

Mayınlara inat hamsi ve istavritin kilosu 25 liraya düştü: Tezgahlarda izdiham varTEKİRDAĞ Karadeniz'de mayın görülmesi üzerine birçok balıkçı denizden çekilirken, Tekirdağ'da hamsi ve istavritin kilosu 25 liradan satılmaya devam ediyor.

Mayınlara inat hamsi ve istavritin kilosu 25 liraya düştü: Tezgahlarda izdiham var

TEKİRDAĞ Karadeniz'de mayın görülmesi üzerine birçok balıkçı denizden çekilirken, Tekirdağ'da hamsi ve istavritin kilosu 25 liradan satılmaya devam ediyor. Balığın kilosunu 25 liraya gören vatandaşlar ise balıkçı tezgahlarının başında kuyruklar oluşturdu.

Rusya - Ukrayna krizi sonrasında sürüklendiği iddia edilen mayınların Karadeniz'de görülüp imha edilmesinden sonra balıkçılar denize açılmakta tedirginlik yaşıyor. Marmara Denizinde ise balık avcılığı devam ediyor. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde her hafta kurulan semt pazarında balıkçı tezgahlarında hamsinin ve istavritin kilogram fiyatı 25 liraya kadar düştü. Balığın fiyatını gören vatandaşlar ise balık tezgahlarına akın etti. Tezgahlarda zaman zaman uzun kuyruklar oluşurken, balıkçılar, 30 lira bir aile doyduğunu, balığın sağlığa faydalı olduğunu bu fiyata başka yerde balık bulunmadığını söyledi.

"Bana dua etsin yeter"

Balık satışı yapan Gökhan Sönmezocak, "Hamsi ve istavritin kilosu 25 lira ama gerçekten bu bize bir şey kazandırmıyor. Bu balığı ben 35 liraya satarsam para kazanırım. Ama böyle ise parasını topluyor. Marmara'da balıkçılık devam ediyor. 15'inde sezon bitiyor. Marmara'da balıkçılık sürüyor. Balık geliyor. Ama biz yine de ucuz satıyoruz. Şu balığı gerçekten sahile gidin 60 liradan aşağı alamazsınız. Karadeniz'de mayın tedirginliği var diye Karadeniz sezonu kapattı. İstavrit ve hamsi bizde 25 lira. Neden halk için hizmet yapıyoruz şuan. Gerçekten para kazanmıyoruz. 1 kilo hamsi ile 4 kişilik aile rahat doyar. Ekmek alırsın 30 liraya 4 kişi doyar yani. Şuan gir yarım tavuk döner 15 lira olmuş. Her şeye zam yani bizde balığa zam yok. Parayla işim yok benim ters oyum diyecek vereceğim balık, ekmek alacağım gidecek karnını doyuracak. Bana dua etsin yeter" dedi.

Balık satışı yapan vatandaşlardan Ali Akkurt, "Bizde bir şeyler yapıyoruz. Onlarda yesin ne yapsın. Bizde zararına veriyoruz. Her yerde 60-70 lira. Pazar malı halk balığı. Et ne kadar 180-200 lira yazmışlar ama buraya bakın hamsiye 25 lira yazdık. Bedava kardeşim millet doya doya yesin" dedi.

Mayınlara inat hamsi ve istavritin kilosu 25 liraya düştü: Tezgahlarda izdiham var
Mayınlara inat hamsi ve istavritin kilosu 25 liraya düştü: Tezgahlarda izdiham var
Mayınlara inat hamsi ve istavritin kilosu 25 liraya düştü: Tezgahlarda izdiham var
Mayınlara inat hamsi ve istavritin kilosu 25 liraya düştü: Tezgahlarda izdiham var
Mayınlara inat hamsi ve istavritin kilosu 25 liraya düştü: Tezgahlarda izdiham var
Mayınlara inat hamsi ve istavritin kilosu 25 liraya düştü: Tezgahlarda izdiham var

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mayınlara inat hamsi ve istavritin kilosu 25 liraya düştü: Tezgahlarda izdiham var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mayınlara inat hamsi ve istavritin kilosu 25 liraya düştü: Tezgahlarda izdiham var - Son Dakika
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