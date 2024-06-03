Mayıs Ayında Yurt İçi Üretici Fiyatları Arttı

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık yüzde 1,96, yıllık yüzde 57,68 arttı. Madencilik ve taş ocakçılığında fiyat artışı yıllık yüzde 75,84'e kadar yükseldi.

TÜİK, eylül ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ni (Yİ-ÜFE) bugün yayınladı. Buna göre Yİ-ÜFE, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,96 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 17,87 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,68 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 47,24 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE madencilikte yıllık yüzde 75,84 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 75,84, imalatta yüzde 60,31, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 21,38 ve su temininde yüzde 75,86 arttı.

Sermaye mallarında üretici fiyatı yüzde 63,51 arttı

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 55,48, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 64,91, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 66,12, enerjide yüzde 43,74 ve sermaye mallarında yüzde 63,51 arttı

Yİ-ÜFE elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında aylık yüzde 7,32 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,34 artış, imalatta yüzde 1,44 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 7,32 artış ve su temininde yüzde 6,24 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarda yüzde 1,44, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,43, enerjide yüzde 3,32 ve sermaye mallarında yüzde 1,34 arttı.