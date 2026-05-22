Mayıs Enflasyon Beklentisi D düştü

22.05.2026 10:48
Hane halkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 49,51'e geriledi, gıda ve enerji fiyatları yükseliyor.

Hane halkının mayıs ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi geçen aya göre 2,05 puan azalarak yüzde 49,51 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 3 bin 89 hane halkı tarafından yanıtlanan mayıs ayına ilişkin "Hanehalkı Beklenti Anketi" verilerini yayımladı.

Hane halkının son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ayda fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün ve hizmet grupları "gıda" ile "yakıt ve enerji" oldu.

Gıdayı, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı, bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 40,9'a çıktı.

Gelecek 12 ay sonuna ilişkin konut fiyat artışı beklentisi bir önceki aya göre 1,28 puan azalarak yüzde 33,95'e geriledi. Aynı döneme ilişkin dolar kuru beklentisi ise bir önceki aya göre 0,41 lira artarak 52,53 lira oldu.

Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan "altın alırım" diyenlerin oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 48,3'e düştü. İkinci sırada yer alan "ev/dükkan/arsa vb. alırım" diyenlerin oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 33,2 oldu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
